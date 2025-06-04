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    地方補助爭議掀朝野肉搏戰 民進黨團：藍白殺人才喊急救

    民進黨團抨擊，藍白違法違憲再加一，當初要求行政院自行調整，如今卻要用決議案推翻審查完畢的總預算案，不能殺了人才叫民進黨急救。（記者陳政宇攝）

    民進黨團抨擊，藍白違法違憲再加一，當初要求行政院自行調整，如今卻要用決議案推翻審查完畢的總預算案，不能殺了人才叫民進黨急救。（記者陳政宇攝）

    2025/06/04 13:05

    〔記者陳政宇／台北報導〕今年度中央政府總預算遭大砍，立法院財政委員會今（4日）審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，引爆朝野立委肉搏戰。對此，民進黨團抨擊，藍白此舉是「違法違憲再加一」，當初要求行政院自行調整，如今卻要用決議案推翻審查完畢的總預算案，不能殺了人才叫民進黨急救。

    藍白今年一月聯手通案刪減總預算939億餘元，並要求行政院自行刪減636億元，導致政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。民眾黨團提案要求足額撥付，財委會今天審查時邀請相關部會首長及多位地方政府代表列席，而民進黨立委質疑會議討論事項違法違憲，現場氣氛火爆、停擺逾一小時才恢復。

    對此，民進黨團上午召開輿情回應記者會，由黨團幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱和李坤城與會說明。吳思瑤指出，國民黨籍財委會召委賴士葆排定以決議案方式，推翻審查完竣、三讀通過的總預算案，根本是違法違憲再加一的會議，不管在法理上或實體上都大有問題，早知如此何必當初？若當時沒有惡砍惡刪總預算、並正面支持覆議案，總預算之亂就能撥亂反正。

    吳思瑤回顧，前總統馬英九卸任當年，中央給地方的總體支持為5056億元，而前總統蔡英文卸任時則達到8946億元，總統賴清德就任後，編列今年照顧地方的預算1兆151億元，無奈被藍白惡砍，但賴政府編列給地方的預算仍創史上新高，讓地方富起來；反觀國民黨執政時期，地方苦哈哈。

    李坤城表示，今天財委會找了許多地方首長或財政首長出席，就是要形塑「地方包圍中央」，似乎是因為中央砍預算，才導致地方施政困難的情況，但冤有頭債有主，預算被刪要去找在野黨。

    至於救濟途徑？鍾佳濱說，賴士葆稱「財劃法」修法通過後不能刪一般性補助款，但今年三月通過的「財劃法」，如何適用一月通過的總預算案？且「財劃法」明定次年度預算必須提早六個月送交立院審議，因此只能往後適用、無法回溯到。唯一解套方式就是由憲法法庭宣告今年度中央政府總預算案無效，「人是你殺的，不能現在叫我們來急救」，呼籲藍白自重。

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