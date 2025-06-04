南市全中運吉祥物被爆是中國製 黃偉哲：草率驗收將懲處

南市議員李宗霖踢爆今年南市主辦的全中運吉祥物也是中國製。（記者蔡文居攝）

2025/06/04 12:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣基進台南市議員李宗霖今天市政總質詢，除要求體育局全面檢討今年龍舟賽充斥中國貨外，又踢爆今年南市主辦的全中運吉祥物也是中國製的，而且運送裝箱上更出現「中國台灣快件」、「不用報關」等字眼。他怒批，「中國台灣」這4字忍得下去嗎？這根本是「矮化國格」、「消滅主權」！

市長黃偉哲表示，「這我忍不下去！」對於失職的同仁該有獎就有獎，該有懲就有懲。依據標規及合約是不能用中國製的，用中國製的要依合約處理。對於草率驗收部分，將會予以懲處。

請繼續往下閱讀...

體育局長陳良乾表示，將找廠商負責，一定要有處罰，並允諾1個月內進行處罰。至於龍舟賽獎盃已請廠商於1個月內重新製作並發給得獎選手，至於獎金部分會視經費檢討改進。

李宗霖表示，今年龍舟賽除了獎盃、市集招商需檢討，今年籌備經費高達1千多萬，但最重要的選手總獎金卻只有59.7萬元，不僅遠低於台北市（344萬）、高雄市（120萬），甚至比非六都的嘉義縣（67萬）還低。他要求體育局，明年應全面調升獎金，同時在獎盃設計上賦予文化特色，吸引更多選手參與南市龍舟賽。

李宗霖說，除了龍舟賽市集攤販出現中國仿冒品、獎盃設計是淘寶公版貨外，連全中運發放給小朋友的吉祥物「甜甜」頭套也是中國製，裝頭套的箱子上更出現「中國台灣快件」、「不用報關」等字眼，這根本是「矮化國格」、「消滅主權」！

李宗霖說，全中運的吉祥物設計有融入台南的特色，但無論設計理念多好，發這樣的東西給小朋友戴，對兒童安全有影響，甚至矮化主權，而從整件事件更看出體育局有嚴重的行政疏失，強烈要求未來絕對要嚴格把關，審慎以對，切勿再犯。

全中運吉祥物「甜甜」頭套也是中國製，運送裝箱上的貼紙更出現「中國台灣快件」的字眼。（李宗霖提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法