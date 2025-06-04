39童遭狼師性侵743次！北市府挨批違失 應道歉賠償

針對台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，民進黨立委林月琴今與北市議員洪健益、人本教育基金會共同舉行記者會，要求北市府應認錯、道歉、賠償、改過。（林月琴國會辦公室提供）

2025/06/04 12:27

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，民進黨立委林月琴今與北市議員洪健益、人本教育基金會共同舉行記者會，指北市府在2022年7月7日接獲第一起通報案，卻隨意認定證據不足，讓狼師肆無忌憚，共對39名幼童犯罪743次，要求北市府應認錯、道歉、賠償、改過。

人本教育基金會指出，本案監察院已通過糾正北市府，證實北市府有明顯怠失，未能在第一次通報中及時阻止狼師後續的暴行，造成至少39名孩子被害。若以毛男被查獲拍攝的兒童性影像計算，影片高達869部，照片高達1679張。

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家長聯合聲明指出，「老師說我說謊」或「那是毛姓狼師愛的表現」，孩子用稚嫩的童音這樣告訴我們。孩子們其實陸續都有向園方多名老師反映，且2022年7月後毛男已因涉犯妨害性自主罪被提告偵查，但多名老師均未依法通報，甚至無視孩子的求助，導致毛姓狼師變本加厲，加劇犯行傷害更多孩子。

林月琴表示，家長為什麼要提國賠，因為北市府有五大嚴重缺失，包括教育局未依法啟動通報與處理機制；調查未交由具調查權限與專業的人員執行；拒絕提供家長監視器畫面與調查結果；認定委員會審查標準不一、決策不透明；未提供受害孩童足夠的心理支持與協助。這不只是官僚怠惰，更是對孩子權益的踐踏！

洪健益認為，台北市長蔣萬安應親自召開並主持跨局處檢討會議，並公開會議記錄，這不只是為了給受害家庭一個交代，更是為了建立周全的幼兒園監督制度，以防止未來再有受害者出現。他也說，蔣市府實在無法甩鍋卸責，應徹底檢討並強化跨局處溝通協作機制，同時全面檢視與修正現行幼兒園監督與管理制度。

人本教育基金會執行祕書陳志遠質疑，為什麼明明有毛畯珅將手伸入被害人棉被中的影像與被害人的證詞，北市府卻不願意依法啟動性平會、認定委員會或組成調查小組來進行細緻的行政調查？北市府的怠惰違失是不義之舉，所以認錯、道歉、賠償、改過就是重要的轉型正義過程。

與會者也提出8項訴求，包括：就家長提出的國賠請求盡力達成協議；委請公正第三方就市府違失展開調查，並提出後續改善建議報告；對兒少遭性侵案件，建立跨局處擴大調查機制；重大案件應成立專案小組，由副市長或秘書長層級主持專案會議；本案未起訴或起訴後未成罪的部分犯行，仍應依兒少權法調查裁罰。

再者，重視兒少對性侵事件求救、檢舉、揭露。要了解兒少表達尚未成熟發展的限制，不得以兒童表述較為模糊零碎作為不調查的理由；建立機構性暴力被害者後續醫療、輔諮的長期協助，訂為自治條例、規則，並落實政策；對本案以紀念物、紀念牌形式進行不義紀念，表明市府改善決心。

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