黃國昌稱剴剴網路爸媽訴求廢除判決死刑一致決 司法院：尊重大法官判決

立法院司法及法制委員會4日邀請法務部部長鄭銘謙等就法官如何判死（死刑量刑準則）進行專題報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

2025/06/04 12:09

〔記者林嘉東／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（4）天排「法官如何判死」專題報告，邀請法務部長鄭銘謙等人列席備詢。民眾黨立委黃國昌質詢指出，剴剴的網路爸媽訴求，廢除113年憲判字第8號判決死刑一致決；司法院副秘書長王梅英回應表示，司法院尊重大法官做的判決，依照我國釋字185、645解釋113年憲判字第8號判決，是有一定的效力。

立法院司委會今天邀請法務部長鄭銘謙、司法院副秘書長王梅英等人列席，針對「法官如何判死」進行專題報告並備質詢。黃國昌質詢指出，針對兒童沒有辦法有保護自我能力，遭虐待造成死亡重傷結果，社會上對剴剴案發生強烈怒吼，社會各界很多非營利組織，很多媽媽站出來齊聚台北地方法院門口，為了關心剴剴案，大家都站出來站出怒吼，立委也加入抗議行列，表達人民憤怒，但悲劇發生後，面對民眾超過13萬公民在政策平台提出修法建議，法務部第一時間不予採納。

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鄭銘謙答詢說，法務部確實有勾到不予採納，但內文有說要廣納社會意見；法務部尊重各委員對修法的提案，昨天與明天都有刑法研修會議，會盡速把修正案提出來。黃國昌再問，「立法院今天就要修法，要不要等你們？東西在哪？」；鄭銘謙答稱，法務部明天要開刑法研修會議，會盡速提出修法版本。」黃國昌高分貝說：「聽你講這話，講很久了，大家聽不下去，版本在哪裡？你還在打官腔？」

鄭銘謙回稱：「我沒有打官腔」，黃國昌則嗆：「把東西交出來」雙方各說各話，互不相讓。黃國昌怒嗆，部長沒有針對他的質詢回答，部長可以會後開記者會向全民交代，不要在這裡浪費他時間。

黃國昌質詢司法院副祕書長王梅英時說，剴剴的網路爸媽向他陳請提出，廢除113年憲判字第8號判決死刑一致決。針對人民發出怒吼，要求廢除判決死刑一致決，憲法法庭說判死刑一定要一致決，請王秘書長告訴大家該怎麼做？台灣人民有權力知道，面對這種自己擴權的大法官，人民怎麼辦，還是沒辦法，大法官說了算，立法院乖乖聽話，司法院也沒有任何手段可以做？

王梅英表示，此案涉及我國憲政各機關職權，司法院尊重大法官的判決，有關大法官做的憲判字第8號判決死刑一致決，依照我國釋字185、645解釋是有一定的效力。

黃國昌再說，這不是一兩個人，是一群憤怒的爸媽訴求，廢除憲判字第8號判決死刑一致決；他拜託司法院回應這些憤怒人民該怎辦？難道回家抱著棉被哭嗎？人民無法接受憲法何時給大法官這麼大權利，手伸的這麼深；全世界有哪一個國家要求各審級判死須一致決？大家看不懂，現在大法官說怎樣，立法院拿他們沒皮條，憤怒爸媽拿大法官沒皮條，大法官是以為他們是憲政體制的太上皇。」

他希望，針對剴剴網路爸媽的訴求，所有參與憲判字第8號判決的大法官，希望他們發揮憲法守護者精神，告訴剴剴網路爸媽：「你們能怎麼辦，你們能拿我們怎麼辦。」

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