為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    親中港媒突「滿版攻擊」 沈伯洋反問：美國房子鑰匙何時給？

    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/04 12:54

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體3日以大篇幅報導民進黨立委沈伯洋「藉由黑熊學院、抗中保台騙財騙票」，還抹紅沈伯洋父親沈土城往來中國經商、出軌中國張姓女子；對此，沈伯洋感嘆，他還是想問問中國官媒、立委傅崐萁、林沛祥等人，「你們說我在美國有房子，到底什麼時候要給我鑰匙？真的等很久了」。

    沈伯洋在臉書PO文表示：「昨日中國突然對我發動一波攻擊，毫無預警，也毫無意義。唯一可以對應的時間點，是我推的國安法案又一次在程序委員會被封殺，但如果只因為沈伯洋在國會推了法案，就要動用滿版報紙來打壓？不夠合理。」

    沈伯洋指出，雖然中國仍舊是在散播他是「美國間諜」那一套，但從幾個角度切入，也請大家多多注意，第一是「共產黨的底線」，找不到什麼可以攻擊的，就開始「禍及家人」，從女兒、老婆、老爸，現在看來快輪到媽媽了，「這以後也不是只會對沈伯洋，全體公共參與者都要開始有心理準備」。

    他續指，第二是「共產黨的結構」，香港中聯辦剛換人，雖然從台灣這邊會覺得莫名其妙，但如果從共產黨角度來看，或許是「新官上任三把火」，「畢竟紙本的滿版，一定是做了充足的準備（但我實在很難想像，一個國家用滿版教訓另一個國家的國會議員）」。

    第三是「共產黨的環境」。沈伯洋說：「如果你問我，為何現在出手、不是等選舉、不是等下一波什麼事件？我的猜測是：因為中國根本沒打算留太多時間給台灣。在他們眼中，越早鋪陳認知作戰的地基越好，已經沒有所謂的『太早』」。

    沈伯洋直言，最後，還是想問中國官媒、傅崐萁、林沛祥等人，「你們說沈伯洋在美國有房子，到底什麼時候要給鑰匙？真的等很久了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播