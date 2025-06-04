親中港媒突「滿版攻擊」 沈伯洋反問：美國房子鑰匙何時給？

立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/04 12:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體3日以大篇幅報導民進黨立委沈伯洋「藉由黑熊學院、抗中保台騙財騙票」，還抹紅沈伯洋父親沈土城往來中國經商、出軌中國張姓女子；對此，沈伯洋感嘆，他還是想問問中國官媒、立委傅崐萁、林沛祥等人，「你們說我在美國有房子，到底什麼時候要給我鑰匙？真的等很久了」。

沈伯洋在臉書PO文表示：「昨日中國突然對我發動一波攻擊，毫無預警，也毫無意義。唯一可以對應的時間點，是我推的國安法案又一次在程序委員會被封殺，但如果只因為沈伯洋在國會推了法案，就要動用滿版報紙來打壓？不夠合理。」

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沈伯洋指出，雖然中國仍舊是在散播他是「美國間諜」那一套，但從幾個角度切入，也請大家多多注意，第一是「共產黨的底線」，找不到什麼可以攻擊的，就開始「禍及家人」，從女兒、老婆、老爸，現在看來快輪到媽媽了，「這以後也不是只會對沈伯洋，全體公共參與者都要開始有心理準備」。

他續指，第二是「共產黨的結構」，香港中聯辦剛換人，雖然從台灣這邊會覺得莫名其妙，但如果從共產黨角度來看，或許是「新官上任三把火」，「畢竟紙本的滿版，一定是做了充足的準備（但我實在很難想像，一個國家用滿版教訓另一個國家的國會議員）」。

第三是「共產黨的環境」。沈伯洋說：「如果你問我，為何現在出手、不是等選舉、不是等下一波什麼事件？我的猜測是：因為中國根本沒打算留太多時間給台灣。在他們眼中，越早鋪陳認知作戰的地基越好，已經沒有所謂的『太早』」。

沈伯洋直言，最後，還是想問中國官媒、傅崐萁、林沛祥等人，「你們說沈伯洋在美國有房子，到底什麼時候要給鑰匙？真的等很久了」。

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