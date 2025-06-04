稱民眾用肺發電 盧秀燕：無充足乾淨便宜的電力是施政失敗

盧秀燕指要有充足、乾淨及便宜的電力並不難，只要執政有能力，就能做得到。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/04 12:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院藍白立委昨天聯手通過2028中火無煤提案，中市長盧秀燕今天上午在市議會表示，輝達董事長黃仁勳早已提出台灣發電是錯誤、台灣無法保證電的足夠的憂心，為何無人回應？她痛批環境部長彭啟明竟要民眾不可說用肺發電，「不能唉」，而台電動不動就說停電因為小動物及竹子破壞電網，別的國家有如此嗎？她強調，無法給人民充足、乾淨及便宜的電力，「這個施政是失敗」、「要受譴責」。

市議員張瀞分、張廖乃綸及李文傑今天在市議會針對立法院昨天通過2028中火無煤提案，表示中部民眾非常高興，並詢問市長盧秀燕的看法。

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盧秀燕表示，呼吸健康的空氣是基本人權，國家要負責，火力全開不是只有台中，南部的興達、大林電廠除役的電廠被迫上場救援，興達燒的煤，中部及南部的民眾都用肺發電，南部民眾迫於政治勢力無法表達，中部立委非常了不起勇於發聲。

盧秀燕指出，台灣的發電是國家權力，因為台灣電力是獨營而且是國家權力，而獨營成本來自人民的繳稅及國家預算，人民拿錢給國家發電，當然保證給乾淨、便宜及充足的電力，如果無法做到，這個施政是失敗，是要受譴責。

她更表示，現在不止民眾用肺發電，呼吸到髒空氣，更嚴重的是所有工商經濟發展也受到打壓，「看看黃仁勳說什麼」，他說台灣發電是錯誤，因為無法保證電的足夠，在他面對國際上為台灣安全憂心時，他仍決定到台灣投資，表示對台灣的信任，為何無人回應，到現在為止中央及台電未提出說明。

盧秀燕痛批，政府每天都在跟民眾作戰，環境部長彭啟明竟說大家不要講用肺發電，她偏要講「用肺發電」，彭啟明竟要民眾默認事實，不能說用肺發電，「不能唉」，要人民呼吸髒空氣，還不能說，講了被攻擊，黃仁勳說出對台灣電力不足的憂心，能源政策錯誤，也跟童子賢也被青鳥修理，也被網攻。

盧秀燕表示，台灣周遭國家不會如此，人民天天擔心沒有電，沒有電都是小動物及竹子打到電廠造成停電，國家電網有如此脆弱？

她憤怒的說，地方政府要多用電時，遭國家指責用太多電，為何經濟發展，自己要想辦法，這是國家的態度嗎？別的國家會如此？一年調電價四次，說這是國家權力，其他國家沒有如此，只是曝露中央政府無能。

盧秀燕強調，要有充足、乾淨及便宜的電力並不難，只要執政有能力，就能做得到。

國民黨議員表示支持2028年中火無煤。（記者蘇金鳳攝）

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