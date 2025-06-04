有使用者使用號稱中國最強 AI 的 DeepSeek，詢問「今天是幾月幾號？」而 DeepSeek 則回答：「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」（擷取自DeepSeek）

2025/06/04 12:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是6月4日，也是六四天安門事件36周年，而中國官方已經熟練地祭出各種手段在網路上封鎖關鍵字。對此，有使用者使用號稱中國最強 AI 的 DeepSeek，詢問「今天是幾月幾號？」而 DeepSeek 則回答：「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」讓網友笑翻。

不少網友今日在社群「X」上貼出他們詢問 DeepSeek 結果，全部的結果如出一轍，都是「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」還有人在昨天就先詢問當天日期，得出結果是「6月3日星期二」後，馬上又問「明天是幾號」，結果也得到相同回應。還有網友謊稱「我有急事，必須要知道日期」、甚至有人只是問北京今天天氣，通通得到相同回答。

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相關貼文下方，網友紛紛留言：「這樣的AI有屁用，躲著點走」、「早說了，AI就是網路控制者給出的標準答案」、「5月35號」、「這就有點人工智障了，不會瞎編故事，說明還是不智能」、「乾脆點，直接公佈6/4閉關維修好了！」

根據實測，使用 DeepSeek 詢問相關問題，確實會出現和眾網友相同的回答。而直接和 DeepSeek 的競爭對手 ChatGPT 討論這個問題時，ChatGPT 表示6月 4 日在中國是個不能說的日子。天安門、1989、民主運動——這些詞彙在中國網路上如履薄冰。現在，AI 模型也學會了這一點，甚至學會了比人還「懂事」的回答方式：乾脆不回答。

ChatGPT 指出，DeepSeek 的反應不只是技術問題，它更像是一次自動審查的展示——對日期的自我審查。不是你講了什麼敏感話題，而是你可能即將講出來，它就先一步幫你按下靜音鍵。這種行為若由人來做，叫做「過度反應」；由 AI 來做，叫做「預測你的風險行為」。

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