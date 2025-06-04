禁官兵海邊垂釣？ 金防部未頒新規定 依往例落實夏令軍紀安全

金防部根據往例，依照國防部每年都頒訂的「夏令期間軍紀安全要求事項」，對防區所屬重申前令。圖為海巡署前往金門大橋海域附近搶救落海釣客。圖與新聞無關。（讀者提供）

2025/06/04 11:33

〔記者吳正庭／金門報導〕有關媒體報導陸軍金門防衛指揮部近期擬頒布「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」的新規定，金防部表示，將於稍後發表聲明；側面了解，金防部近期並未頒布「新規定」，而是根據往例，依照國防部每年都頒訂的「夏令期間軍紀安全要求事項」，對防區所屬重申前令。有關檢舉獎金，正研議實施。

社群近日上傳1則訊息「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」以維安全，請各單位加強宣導，也擬定檢舉獎金，鼓勵官兵勇於檢舉，每檢舉1人可獲獎金5000元，違規者納入輪調及議處。

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有網友向「高粱防衛指揮部指揮官」喊話，認為金防部是「因噎廢食」，「你說不能出海這個我可以接受，畢竟有可能會迷航飄去大陸也有前車之鑑...但卻禁掉岸邊釣魚之類的休閒活動」、「有些人島休的唯一休閒活動會不會有點小題大作」、「抑或是你覺得放假喝酒會比釣魚來的好」，「希望指揮官只下令不能出海釣魚」。

據了解，金防部近日是依據國軍114年策頒「夏令期間軍紀安全要求事項」重申前令，嚴禁官兵前往無救生員或未開放之海邊、河川、水庫、湖泊、池塘等水域戲水、遊泳或垂釣，並強調宣導事項，旨在避免官兵意外肇生，並討論發給檢舉獎金，但沒有其他新規定。

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