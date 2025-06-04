諷刺蔣雨融「哈佛安陵容」胡采蘋批：假惺惺談人性

中國籍學生蔣雨融上月底於哈佛大學發表畢業致詞內容引發爭議。（美聯社）

2025/06/04 12:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍學生蔣雨融上月底於哈佛大學發表畢業致詞內容引發爭議，更爆出中國駐美大使謝鋒去年於哈佛演講，台裔美籍學生吳亭樺在現場抗議被架走，蔣雨融就在一旁盯場，對此財經網美胡采蘋表示，「不要假惺惺的說敵人的身上也有人性，有女孩買不起衛生棉就是我的貧窮」。

胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，哈佛大學的畢業致詞代表，曾經請中國駐美大使去哈佛演講，現場有台灣學生和西藏學生抗議，主辦方的應對方式竟然是找同學把台灣學生架走，整個就很野蠻，花那麼多錢上哈佛真的白花錢。

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胡采蘋認為，現場有很多更好的方式可以處理，譬如中國大使可以幽默的說，「哇我立刻體驗到哈佛的自由學風了，或也可以先暫停活動，給抗議學生5分鐘說話，然後再請她安靜或者離場，讓活動繼續進行，「真的不行也可以請校警來處理。然後他們物理性的把抗議學生架走......」。

胡采蘋坦言，退一萬步說，把學生架走、讓活動繼續，雖然很不文明，但也能夠理解，畢竟主辦方不希望這種事情發生，而主辦方沒有腦又很急的時候，他也只能這樣幹。「但這樣的話就不要在那邊假惺惺的說什麼敵人的身上也有人性，有女孩買不起衛生棉就是我的貧窮，因為你真的很貧窮，全身都充滿文明的貧窮，跟衛生棉沒什麼關係。」

胡采蘋酸說「背地裡做陰毒的事，在畢業服上做刺繡，在公開場合假惺惺裝虛弱講冠冕堂皇的話，我是不是看到了哈佛安陵容」。

據悉，美籍YouTuber「嗩吶」在頻道「好機車」發布「打臉爆料！她的真面目」影片，質疑蔣雨融的畢業致詞是最偽善的演講。當她高喊「人類命運共同體」、「敵人也是人」，但1年多以前，她曾負責盯場看著中國男子將吳亭樺架走。

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