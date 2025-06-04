全縣都有！彰縣26鄉鎮市28條中正路、4條介壽路 改名影響戶數曝光

依《彰化縣道路命名及門牌編釘自治條例》，道路更名須取得沿線設籍住戶過半數的書面同意，過程牽涉廣泛。（記者張聰秋攝）

2025/06/04 11:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台「中正路」改名議題延燒，內政部研擬推動更名，引發各地正反聲音。彰化縣全縣26鄉鎮市竟有多達28條中正路、4條介壽路，影響戶數約1萬1840戶，預估波及人口超過2萬8000人，牽動層面廣泛，引發地方高度關注。

對於中央推動改名政策，彰化縣長王惠美直言反對。她說，當前縣府財政吃緊，有限的預算應該用在讓民眾生活更好的政策與計畫，而非改一個大家早已習慣使用的路名。「路名改了，生活就會變好嗎？」她不認同。

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地方聲音也呈現兩極。不少民眾認為，中正路在各鄉鎮早已成為尋找市區的重要參考點，「一到陌生地方，只要找到中正路，就知道市中心差不多到了。」認為路名純屬實用導向，與政治無關。

不過也有支持改名者指出，「中正」象徵兩蔣時代的威權統治，現在是民主時代，應放下過去的歷史標籤，從改名開始落實轉型正義。

對此，縣府民政處長劉玉平表示，依《彰化縣道路命名及門牌編釘自治條例》第5條第3項規定，道路更名除應符合道路命名之區分原則外，並須取得該道路兩側設籍住戶二分之一以上之書面同意。

因道路更名將導致門牌號碼變動，對民眾生活及權益影響甚鉅，相關人士須配合辦理身分證、駕駛執照、戶籍資料等各類證件之地址變更，亦涉及公司行號之專利申請、認證登記、商業文宣及產品包裝等資訊修正，實務上地方接受的可能性不高，但仍會尊重民意的共識來辦理。

彰化縣各地都有中正路，不少民眾找地方只要看到了中正路就知道市區快到了。（記者張聰秋攝）

有民眾認為「中正」象徵兩蔣時代的威權統治，現在是民主時代，應放下過去的歷史標籤，從改名開始落實轉型正義。（記者張聰秋攝）

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