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    賴苡任批「領銜人3改1」...是黃國昌提的 被追問他沉默快閃

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/06/04 14:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤的「地動刪瑤」召集人賴苡任日前砲轟《選罷法》「設計不良」，痛批「領銜人3改1」是「沒收民意」的規定，然而此法正是現任民眾黨主席黃國昌於2016年擔任時代力量立委期間親手主導。政治工作者周軒今日在臉書貼出一段報導畫面，只見黃國昌面對記者提問，不發一語快速離開，讓周軒表示：「簡直荒謬絕倫。」

    罷免吳思瑤的「地動刪瑤」原領銜人張克晉日前宣布退出，罷團火速申請更換領銜人，卻因不合格件數過多遭中選會打回。召集人賴苡任不滿砲轟《選罷法》「設計不良」，痛批「領銜人3改1」一法是「沒收民意」；然而諷刺的是，正是現任民眾黨團總召黃國昌於2016年擔任時代力量立委期間，親手主導這項修法，而黃國昌本月1日還現身新北投捷運站力挺罷團，附和賴苡任。

    周軒今日在臉書貼出一段報導，本月2日一早黃國昌現身監察院外時，黃國昌被媒體追問當初是否同意「領銜人3改1」？面對記者提問，黃國昌不發一語離開。周軒表示，他今天才看到這個影片，「簡直荒謬絕倫」。他也質疑：「黃國昌居然怕人問當年自己提案，把罷免領銜人從3個修成1個的事情？欸，當年時代力量的黃國昌不是『把罷免權還給人民』的急先鋒嗎？」

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