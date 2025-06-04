黃國昌挺賴苡任批「領銜人3改1」竟是自己提案 律師陳怡凱：不負責任

黃國昌1日率領民眾黨秘書長周榆修、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪、立法院黨團主任陳智菡等一眾黨公職，現身新北投捷運站力挺罷團，附和賴苡任。（資料照）

2025/06/04 11:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤的「地動刪瑤」原領銜人張克晉日前宣布退出，罷團火速申請更換領銜人，卻因不合格件數過多遭中選會打回。召集人賴苡任不滿砲轟《選罷法》「設計不良」，痛批「領銜人3改1」一法是「沒收民意」；然而諷刺的是，正是現任民眾黨團總召黃國昌於2016年擔任時代力量立委期間，親手主導這項修法，黃國昌還現身相挺賴苡任。對此，律師陳怡凱表示：「這種態度，本身就是最大的不負責任。」

對於更換領銜人因不合格件數過多遭中選會打回，賴苡任不滿罷免案卡關，向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張第二階段連署書應由連署人自主送交，而非受限單一領銜人，並在臉書火力全開，怒轟「蔡政府修法導致制度混亂」、「民進黨專門沒收民意」。但翻開立法記錄，該項修法正是時力黨團主導、由時任立委黃國昌、徐永明、林昶佐等人所提案，明載修法目的在「比照公投法制度，僅需一名領銜人即可」。

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黃國昌1日率領民眾黨秘書長周榆修、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪、立法院黨團主任陳智菡等一眾黨公職，現身新北投捷運站力挺罷團，附和賴苡任。也讓不少名嘴、網友忍不住批評，質疑他「自打臉」。

對此，律師陳怡凱在粉專「一個律師的筆記本」發文表示，領銜人要三個人或一個人，各有道理，各有利弊。重點倒不是三個人好或一個人好，而是敢作不敢當。本來，不同的制度設計就會各有優劣，但不能在制度是A的時候吵著要B，等到制度改成B的時候，卻又罵說為什麼不給A。

「要選擇，就要有擔當，不是嗎？」陳怡凱說，可以合理預期，黃現在力推的「法庭直播」之後一旦滋生流弊，又或者引發出打到自己人的迴力鏢效果，他也會照樣裝作沒事一樣，大罵政府侵害人權、司法顢頇不公，下略一萬字。然後迅速翻頁，到別的議題上繼續扮演改革先鋒。「政府有責任，司法有責任，就是你這種人沒有責任？這種態度，本身就是最大的不負責任。」

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