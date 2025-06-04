順服了？黃國昌談六四避提中共 網嘲：哈佛演講女2號

民眾黨主席黃國昌4日在臉書發文談六四事件。（記者王藝菘攝）

2025/06/04 12:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是六四事件36週年，民眾黨主席黃國昌也發文，他呼籲勿讓發生在北京天安門廣場的「壓迫」記憶被抹煞。不料卻招致眾多網友批評「打這麼長連中國共產黨這5個字都沒寫出來就是通篇廢話兼消費」、「緬懷六四的同時卻跟傅老大聯手」？更有網友諷刺反問「老師可以去天安門直播嗎」？

黃國昌4日在臉書發表題為「寧願燒盡，不願銹壞」的文章寫道，他呼籲勿讓發生在北京天安門廣場的「壓迫」記憶被抹煞，更稱年輕人需發展出一套對抗極權的敘事，「在這個日子，我們最重要的責任，是確保6/4這個日子在天安門廣場發生的壓迫，不會在未來的某一天，消失掉其真實性」。

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黃國昌喊話：「對現況不滿的年輕人、乃至對這些年輕人的身影有所記憶的後人，也需要延伸、發展出一套對抗極權的敘事。」他說：「所有掌握權力的人都應該警惕：若有一天，他讓他所應該團結、保守安寧的人民，失去了對任何話語的信任，那一天，就是證明他沒有擔起作為政治領袖基本責任的一天。」

黃國昌指出：「許多廣場上的年輕人如果還在世，他們將是大我五歲左右的中年人，他們也許會在見識了6/4的殘酷之後，改變生存策略、甚至加入那個一旦表現出順服、就可以保障自身安全（儘管是當初鎮壓自己兄弟姐妹）的團體。在這一天，每個人因為他所面臨的處境會需要不同的記憶；但，如同這封遺書作者所深信的：『歷史將作出公正的判決。』」

黃國昌貼文一出，吸引大批網友留言，牧師黃春生留言「請勿拿馬偕牧師的格言來消費」，有網友質疑「用那麼多濫情形容詞在敘述，卻連對象主體都寫不出來」、「以前不要懷疑你消滅國民黨的決心，現在不要懷疑你巴結國民黨的決心！」、「裝模作樣的共感人設」、「哈佛演講女二號嗎？」、「您也是因為改變生存策略，所以才對傅崐萁表示順服，並且跟當初鎮壓自己兄弟姐妹的政治團體結為政治聯盟的嗎？」、「從太陽花到傅崐萁，你是變蠻多還是演得好」、「所以你對中天/中時/中國順服了」？

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