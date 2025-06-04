六四36週年 民進黨：對受難者表達紀念 譴責中共極權

民進黨表示，在這個被中共刻意「消失」的日子裡，要對當年「六四天安門事件」的受難者們表達紀念，也對從過去到現在，所有曾勇敢為民主自由而奮力不懈的人們致上敬意。（圖取自民進黨臉書）

2025/06/04 10:42

〔記者陳政宇／台北報導〕今（4）日適逢中國六四天安門事件36週年，民進黨今表示，儘管中國政府至今仍不願面對歷史、反省過去，甚至在專制極權的路上越走越遠；但近年發生在中國各地爭取民主、自由、人權與法治的聲音從未停歇，顯示中國人民對政治改革與美好生活的追求也不曾消滅；在這個被中共刻意「消失」的日子裡，民進黨要對當年的受難者們表達紀念，也對從過去到現在，所有曾勇敢為民主自由而奮力不懈的人們致上敬意。

民進黨今透過新聞稿指出，國際社會與中國人民原先都期待著1989年的「六四民運」，能成為中國啟動政治改革、走向民主自由的起點。不料在中共當局的野蠻鎮壓與大規模清算下，結果帶來了中國近代歷史上「最黑暗的一刻」！更造成無數位的「天安門母親」與受難者們，至今仍無法平撫的傷痛。

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民進黨回顧，「六四」以來，中共極權統治的「黑暗期」不僅從未過去，反而變本加厲在箝制人民的基本人權、鞏固一黨專政獨裁。持續強化極權手段與「數位威權工具」箝制人民思想與自由、迫害異議人士與公民組織，讓中國人民繼續生活在恐懼與黑暗之中。

民進黨說，現今的中共政府不僅極力掩飾自己過去與持續性的暴行，更在印太區域乃至世界各地繼續製造新的恐慌與威脅。一方面宣稱「長臂管轄權」，在海外設立「秘密警察站」、利用中國間諜或黑道人士，對海外的僑民、港人、維吾爾人與圖博人進行「跨境鎮壓」。

另方面，民進黨提到，中國窮兵黷武發動軍演與灰色地帶作為，在第一島鏈的黃海、東海、台海與南海不斷生事。對台灣更是變本加厲的統戰滲透，用所謂的「懲獨22條」恫嚇台灣人。種種作為顯示，中共就是當前世界上最大的「威權輸出國」，更是劣跡斑斑的「恐懼製造者」與「民主終結者」。

面對中共政權持續威脅區域和平與高度風險，民進黨強調，將會堅定站穩保護國家主權、守護民主自由、阻止侵犯併吞的立場，落實「和平四大支柱」，強化國防自主與經濟韌性，積極與國際友盟合作，共同以「實力」發揮威懾力量，達到和平目標。誠如36年來中國人民都未曾放棄追求普世價值與政治改革，我們也不會放棄，要繼續堅定勇敢地捍衛2300萬人民所珍視並熱愛的民主自由台灣。

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