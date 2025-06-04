昨告罷團求償100萬元 羅智強今加告柯建銘

立委羅智強（見圖）昨委請律師對罷團提起訴訟，今日揚言加告民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/06/04 10:46

〔記者林欣漢／台北報導〕罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」近日質疑，羅於立院黨團協商時惡作劇撥無聲電話給民進黨團總召柯建銘，意圖干擾會議秩序。羅智強昨表示委請律師提起訴訟，求償100萬元。羅智強今日表示，他還要加告柯建銘求償100萬元，當作支援他對抗惡罷的糧草。

羅智強指出，在朝野協商時，柯建銘突然莫名其妙地說：「羅智強打電話給我。」他當場就表明：「我可以提供通聯紀錄給你看！」整段協商現場都有立法院影音紀錄佐證。當柯建銘走到他身邊，他也直接告訴柯建銘：「我根本沒有你的電話號碼，也沒有你的LINE，我怎麼打給你？」

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羅智強表示，現場包括徐巧芯、王鴻薇都聽得一清二楚，他已經明確澄清。原本也沒把這當一回事，畢竟柯建銘向來語不驚人死不休，就當他開個無聊玩笑。結果沒想到這個胡言亂語，竟成為「大安罷團」的造謠素材，罷團不只照單全收，還進一步繪聲繪影、編劇演出，說他「打無聲電話惡作劇」、「把號碼鎖起來打給柯總召」、「接通後不說話」，簡直像是親眼看見一樣。

羅智強說，他已嚴正澄清，絕無此事，也正式對罷團提告。而柯建銘受訪時，還公然聲稱「他很確定是我打的」，指控自己干擾朝野協商。「恭喜柯建銘，你本來說這話時我還當你在開玩笑，原本並不打算與你計較。但如今你公開再講一次、正式造謠一次，那就是蓄意毀謗。所以，沒別的話好說，就是告！」

羅智強強調，「我到底有沒有打電話給柯建銘，其實極好釐清，只要一對通聯紀錄，一翻兩瞪眼。更可笑的是，罷團說是「未顯示號碼」打來的，結果卻一口咬定是我打的，難不成他們跟王義川一樣，有辦法監控手機訊號？這種自相矛盾、毫無邏輯的低級謊言，罷團與柯建銘卻要大張旗鼓地操作，目的無非就是抹黑我、毀損我名譽、詆毀我適任立委的資格。」

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