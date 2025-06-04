獨家》真的急了！長照2.0據點成傅崐萁宣講反罷場所 一講近半小時

有民眾投訴傅崐萁及其辦公室主任最近經常造訪各長照據點宣講反罷免並發送選舉文宣，耽誤長者上課時間。（民眾提供）

2025/06/04 10:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院從2017年開始實施《長期照顧十年計畫2.0》簡稱長照2.0計畫，在各縣市廣設社區長照據點，提供一些課程讓健康長者上課、活動。有民眾投訴，立委傅崐萁及其中區辦公室主任，最近都紛紛前往各長照據點廣發反罷免文宣，有時還宣講長達半小時，影響長者上課時間。

縣府社會處回應，據點是委託民間團體經營，若組織負責人主動邀請立委致意予以尊重，不過還是希望不要耽誤到長者上課時間，會再去了解狀況。

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民眾投訴指出，這幾天傅崐萁跟其中區鄉鎮服務處主任，在沒有提前告知會前往的情況下，就擅自前往鄉鎮內幾個長照據點、文健站、健康站等，向長者及現場工作人員，進行反罷免宣導，同時發放反罷免傅崐萁的文宣與扇子，抵達後都是直接中斷現場長者活動，一打擾就是半個小時過去，佔用了據點講師、長者課程時間，因為有時候是立委傅崐萁本人宣講，也沒人敢上前勸導。對此，傅崐萁花蓮辦公室暫無回應。

縣府社會處指出，花蓮縣社區式照顧資源據點有400多點，長照據點依照類型，有不同的資源彙整機關，包含社會處、衛生局、原民處、客家事務處、教育處、農委會及鄉鎮市公所等，多數都是委託社團、民間組織經營，若社團組織要邀請立委、議員等前往致意，都是尊重各社團，不過都會希望不要耽誤到長者的上課、服務時間，會在跟各據點了解狀況；選舉期間也會盡量勸導不要在據點從事競選活動。

台灣今年步入「超高齡社會」，平均每5人有1人是老人，行政院從2017年開始推動長照2.0，長照預算從2015年50億元，逐年增加至去年超過800億元；社區照顧關懷據點是由有意願的村里辦公處及民間團體參與設置，邀請當地民眾擔任志工，提供老人關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務，並視當地需求特性，提供餐飲服務或辦理健康促進活動，每個據點均可提供3項以上的服務。

有民眾投訴傅崐萁及其辦公室主任最近經常造訪各長照據點宣講反罷免並發送選舉文宣，耽誤長者上課時間。（民眾提供）

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