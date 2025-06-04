前女友控花心買春害「雙胞胎流產」新北「型男里長」斥惡意爆料

新北市新店區大鵬里長喬天鼎再遭前女友爆料始亂終棄。（摘自臉書）

2025/06/04 10:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區大鵬里長喬天鼎遭到週刊擠牙膏式爆料，今天又有自稱是喬天鼎前女友的A女出面指控喬天鼎蓄意欺騙感情，在與她交往期間仍然四處買春，害她為此墮胎，喬天鼎則是自上週澄清是前女友因為感情糾紛惡意爆料後，選擇不再出面回應。

週刊報導，前女友A指出，在剛認識喬天鼎時，知道他曾經離過婚，而且還有小孩，但是她認為喬天鼎對她是真心誠意，因此也曾經到喬家作客，並且與喬天鼎和前妻所生的小孩相處良好，沒想到當她為喬天鼎懷孕後，「當時我懷雙胞胎，他說可不可以只留一個？兩個會影響生活品質，我說得來不易，不想打掉一個，之後因此而吵架，心情大受影響…原來所謂的生活品質就是拿去買春！」

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A女不堪兩人感情都是謊言，曾與喬天鼎攤牌，沒想到喬天鼎竟然把在外花天酒地的原因歸究於A女「妳對我的壓力，我只能想其他方式釋放，妳想怎樣就怎樣！」兩人於今年4月分手。

A女指控喬天鼎，因為經商經常在外應酬，他告知A女，餐敘上有其他女生，但互動僅止於吃飯喝酒，但她流產後，從朋友口中詳細確認，喬天鼎原來出國都在買春，過去總會跟她報備說的晚安，都是假裝睡了，卻馬上出門去找女人，甚至包括泰國、越南、中國大陸旅遊，其實都有暗黑行程，兩人交往期間，還有跟其他女生重疊。

除了A女咬牙切齒指控外，喬天鼎在大鵬新城社區內，擔任里長服務認真頗受里民肯定，許多看著喬天鼎長大的婆婆媽媽說，喬天鼎對於里內環境整潔很重視，長輩需要跳蛙公車來回捷運站，他也向議員積極爭取，「長得帥又單身，難免在外風流」一定是有人故意醜化他。

喬天鼎則是保持沈默，他在上週被週刊首次爆料時，第一時間的反應就是被前女友報復，因為兩人關係結束時不平靜，對方偷偷下載他手機的照片檔案，臉移花接木方式指控他到國外買春，其實都是國內交際應酬的內容，他原本已找律師準備提告，但考量兩人交往一場，還是忍住，希望等對方冷靜後彼此再好好溝通。

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