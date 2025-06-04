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    罷瑤142件填錯人！蔣萬安質疑外洩公文 中選會：國會索資不分藍綠白

    網路近日流傳一份台北市選委會發給中選會的公文，內容提到民進黨立委吳思瑤罷免案提議人名冊中有142件所載被罷免人姓名不合。（圖取自國會助理周立軒臉書）

    網路近日流傳一份台北市選委會發給中選會的公文，內容提到民進黨立委吳思瑤罷免案提議人名冊中有142件所載被罷免人姓名不合。（圖取自國會助理周立軒臉書）

    2025/06/04 10:08

    〔記者李文馨／台北報導〕網路近日流傳一份台北市選委會發給中選會的公文，內容提到民進黨立委吳思瑤罷免案提議人名冊中有142件所載被罷免人姓名不合，台北市長蔣萬安、台北市選舉委員會主委李泰興昨質疑中選會外洩公文。對此，中選會表示，國會相關索資不分藍綠白或無黨籍立委皆有，中選會皆依例予以函復提供。

    台北市議員簡舒培昨在議會總質詢質詢要求市選委會公開說明142件非吳思瑤被罷免人是誰，李泰興說，檢調已來調閱，不用市選委會移送；蔣萬安說，中選會不做把關，市選委會剔除142件，有疑慮嗎？市選委會挑出錯誤回文中選會，證明機關獨立運作，反批「中選會洩密給外面的人士！」

    對此，中選會表示，「有心人士」質疑、胡扯或造謠選務機關洩漏公文一節，核與法令規定、事實基礎等均有不符。無論是中選會、北市選委會均依法辦理選務，此前因有國會索資，因此已依法循例回復立委辦公室。經查閱公文系統，確有此來文。至罷免案錯載對象是誰？中選會說，因北市選委會來文並未另予敘明，允由北市選委會對外說明。

    中選會指出，實際上，國會相關索資不分藍綠白或無黨籍立委皆有，中選會皆依例予以函復提供，例如近日游顥委員國會辦公室請中選會提供游顥、馬文君、陳玉玲、蔡銘軒各自罷免案連署人名冊查對結果統計表相關資料，中選會於6月2日檢送南投選委會函報旨揭罷免案連署人名冊查對結果統計資料1份。

    中選會續指，隨後，游顥委員國會辦公室再次請中選會提供游顥、馬文君立委罷免案連署人名冊查對結果統計資料，中選會則於6月3日函檢送經中選會複查並修正後旨揭罷免案連署人名冊查對結果統計資料1份給游顥委員國會辦公室。

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