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    中正路、經國路改名惹議 劉世芳：轉型正義、程序正義缺一不可

    高雄市共有39條中正路，圖為苓雅區靠近衛武營的中正一路。（資料照）

    高雄市共有39條中正路，圖為苓雅區靠近衛武營的中正一路。（資料照）

    2025/06/04 09:36

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部推動以威權象徵命名街道的更名作業，中正路與經國路皆納入改名討論範圍，引發議論。內政部長劉世芳今（4日）在立法院受訪表示，很多人對於歷史情感、社會共識還有待加強，內政部不希望造成社會對立，「但是要溝通，不能不推動」，並強調轉型正義、程序正義缺一不可。

    劉世芳表示，《促進轉型正義條例》第11條提到，地方清除威權象徵，包含改名是由內政部負責。她強調，轉型正義、程序正義缺一不可，在推動過程中，去除威權象徵需要相當多的溝通，考慮合法、合規，在轉型正義、程序正義都必需顧及。

    劉世芳說，很多人對於歷史情感、社會共識還有待加強，內政部樂於協助溝通，在推動過程中，不希望造成社會對立，但是要溝通，不能不推動，內政部立場沒有改變。

    至於中正路改名將花多少錢，劉世芳坦言，「無法預估」，台中市過去處理台灣大道改名議題，當時民政單位花費幾百萬元，但每個縣市政府都有道路改名的自治條例，也規範相關預算，內政部樂於協助預算經費，會以促轉基金協助。

    媒體詢問，按照緬懷威權統治的定義，是否建議國防部的「經國號」改名？劉世芳回應，促轉條例中，促轉會進入讓6個部會負責時，內政部負責與地方政府間，清除威權象徵及道路改名的部分。至於地方議員表達路不好認等問題，她說，程序正義、轉型正義、地方由下而上的溝通缺一不可。

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