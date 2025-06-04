六四36週年 吳靜怡：國民黨今用抄襲的筆桿濫觴民主！

賴苡任1日於北投市場掃街衝刺連署數。（資料照）

2025/06/04 09:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是「六四事件」36週年，對此媒體人吳靜怡表示，曾經，中國用坦克的炮管威嚇民主；而如今，國民黨卻用抄襲的筆桿濫觴民主，台灣民主走到今天，我們有更直接的方式來表達我們的憤怒和不信任，那就是「罷免」，這波罷免浪潮，無論你要投同意還是不同意，它本身就突顯了台灣民主的可貴。

吳靜怡在臉書PO文表示，「反腐敗、爭民主、要自由！」這是36年前，中國人民紀念胡耀邦時的共同訴求，卻換來，八九六四，一群手無寸鐵的學生與市民，懷抱改革夢想與民主信念，被坦克碾碎、被子彈封口，成為亞洲民主史上無法抹去的傷痕，戰車是暴政的象徵，而「幽靈連署」更是政黨腐敗的象徵，一個是威權式輾壓人民意志，一個是偽裝民意來背叛民意，本質不同、手段不同，卻都在傷害民主。

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吳靜怡指出，利用「假連署」堆砌一階罷免門檻通過，國民黨至今不只未對此做出公開道歉或勇於承擔政治責任，現在還繼續進行二階！國民黨的不道歉就是集體走向腐敗，侵蝕著人民對政黨政治的信任，「人民不會忘記，歷史不會沉默。」36年過去，台灣不是對抗軍隊的戰車，而是以一張張連署書堆疊著一百二十多萬民意對抗國會多數的特權、傲慢與不負責任的政客，國會濫權強推國會擴權法案、亂刪亂凍預算，面對人民質疑不是回應、不是反省，從「社會邊緣人」到「南部的低端」到「生兒子沒屁眼」等等不斷扭曲言論、甚至嘲弄連署行動，他們用言論自由背叛民主，更仗著自己政黨權勢，在全台灣持續進行著舞弊式的連署行為！

吳靜怡續指，台灣民主走到今天，我們有更直接的方式來表達我們的憤怒和不信任，那就是「罷免」，這波罷免浪潮，無論你要投同意還是不同意，它本身就突顯了台灣民主的可貴，台灣民主的威脅，不只來自於外部的強權，也可能來自於內部自我的腐蝕，三十六年後，中國仍然封鎖真相、壓制記憶，但在台灣，我們有權利說出「幽靈連署」的問題，司法有責任為人民追究組織犯罪的真相，我們有勇氣讓罷免成為人民重奪尊嚴的手段。

吳靜怡直言，反腐敗、爭民主、要自由！有些人是可以假裝五月有三十五天，有些人繼續活在不願意承認錯誤的時空，為了守護我們的自由，大罷免，要大成功！

南投罷免立委馬文君二階連署補件，罷團向南投縣選委會送交3828份，順利跨過補件門檻。（資料照）

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