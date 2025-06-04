台中藍營罷綠委涉造假！2收押31人交保 送件不樂觀

罷免民進黨立委何欣純2階連署只剩倒數3天，收件的國民黨太平區黨部並沒有出現連署、送件熱絡的情況。（記者陳建志攝）

2025/06/04 09:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌因「死亡連署」涉嫌造假，上月2日搜索國民黨台中市黨部等地點，檢察官當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見獲准，另有6名黨工交保，上週發動第2波約談，3天下來共有25人因涉嫌「抄名冊」獲交保，這也讓罷團士氣低迷、人人自危，因兩人2階連署將在6月6日截止，只剩倒數3天，是否能達標送件？外界評估恐不樂觀。

中央選委會上月告發罷免台中市民進黨立委蔡其昌、何欣純涉嫌第一階段「提議前死亡」（死亡連署）案，其中蔡其昌、何欣純分別有83人與66人「死亡連署」，台中地檢署上月2日前往國民黨台中市黨部等8處所，約談傳喚市黨部9名黨工，經漏夜訊問因涉犯偽造文書罪、個人資料保護法的非法利用個人資料等罪嫌當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，兩人並聲押獲准，另有6人獲交保。

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檢察官經持續偵訊，並比對相關通聯資料後，上週由調查局發出通知書，發動第2波約談，3天下來共有25名黨工、志工因「抄名冊」造假，涉犯偽造文書罪、個人資料保護法等罪嫌，訊後依3萬、5萬元不等的金額交保。

因前後兩波搜索、約談，共有2人被收押、31人交保，一位不願具名的國民黨黨部人員坦承，遭搜索、約談後大家士氣低迷、人人自危，許多人擔心惹禍上身，不願再來當志工，雖然還是有熱情支持者會主動來連署，但連署的人確實變少，對罷免造成很大影響。

因地方上連署並不熱烈，也沒有像罷免國民黨立委志工到處擺攤、掃街的情況，記者多次到國民黨太平區黨部等收件地點觀察，民眾主動前來送件、連署狀況稀稀落落，蔡其昌第2階段連署門檻是2萬2346份，何欣純則是3萬2967份。

6月6日截止日是否能達標送件？該名黨部人員低調表示不清楚；罷團的發言人MAX也表示對此沒有回應；罷免何欣純的劉姓領銜人手機則在約1個月前就關機直接轉語音信箱聯繫不上，外界評估達標送件恐不樂觀。

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