為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    八炯現身天安門、閩南狼被中國公安逮捕？…真相都與「64」有關

    八炯在社群平台Threads分享一張照片，只見他疑似在天安門廣場前，對著鏡頭擺出「V」手勢。（圖擷取自mannam_pyc Threads）

    八炯在社群平台Threads分享一張照片，只見他疑似在天安門廣場前，對著鏡頭擺出「V」手勢。（圖擷取自mannam_pyc Threads）

    2025/06/03 22:40

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「64天安門事件」今年屆滿36週年，各國紛紛準備各種紀念活動，向當年追尋民主自由、卻慘遭解放軍血腥鎮壓的罹難者致敬。日前網友瘋傳台灣反共網紅「八炯」現身天安門、「閩南狼」遭中國公安逮捕的照片，不過2人皆發文透露，這些畫面與「紀念64」有關。

    據了解，昨（2日）八炯在社群平台Threads分享一張照片，只見他站在疑似中國北京的天安門廣場前，對著鏡頭擺出「V」手勢，不僅如此，他還在貼文中寫下「到此一遊，天安門」。照片曝光後，立即在網上掀起轟動，眾人擔心其安危，但不少眼尖網友指出，目前人在美國的八炯，應是到洛杉磯著名的微縮景觀拍照，並非冒險前往中國。

    另外，八炯還在今（3日）發布最新影片，透露自己有幸採訪到當年參與64天安門事件、雙腿遭共軍坦克車輾斷的民運人士方政。八炯坦言，以前他認為中國人不敢反抗是「俗辣」，但隨著自己人生閱歷的累積，才發現中國人一點都不膽小怕事，只是「反抗的代價太高了，遠遠高過太陽花學運、青鳥行動、大罷免運動。

    八炯指出，當年若台灣野百合運動時期，台灣政府是由擁有毛澤東、鄧小平特質的人當政，並效仿中共政權，一樣派出坦克、機槍鎮壓，當年的台灣民主運動也高機率會以失敗告終，「甘地之所以是甘地，除了他的勇氣之外，另一個層面來說，他遇到的是英國，不是中共，我們不該去嘲笑任何勇敢反抗極權的人。」

    無獨有偶，「閩南狼」陳柏源也在今日發布3張照片，其中一張的畫面為閩南狼雙手被綁住，左右兩側還有疑似中國公安拿槍指向他，引起網友熱。閩南狼透露，自己將在今年6月4日發布新歌【六四微光】，並在「挺自由愛台灣」的演唱會給大家獻唱，「紀念在1989年6月4日勇敢站出來到天安門抗議的那群人。請大家敬請期待！」

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    「閩南狼」陳柏源發布3張照片，其中一張為雙手被綁住，左右兩側還有疑似中國公安拿槍指向他。（圖擷取自@musiclin_1107 Threads）

    「閩南狼」陳柏源發布3張照片，其中一張為雙手被綁住，左右兩側還有疑似中國公安拿槍指向他。（圖擷取自@musiclin_1107 Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播