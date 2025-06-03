八炯現身天安門、閩南狼被中國公安逮捕？…真相都與「64」有關

八炯在社群平台Threads分享一張照片，只見他疑似在天安門廣場前，對著鏡頭擺出「V」手勢。（圖擷取自mannam_pyc Threads）

2025/06/03 22:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「64天安門事件」今年屆滿36週年，各國紛紛準備各種紀念活動，向當年追尋民主自由、卻慘遭解放軍血腥鎮壓的罹難者致敬。日前網友瘋傳台灣反共網紅「八炯」現身天安門、「閩南狼」遭中國公安逮捕的照片，不過2人皆發文透露，這些畫面與「紀念64」有關。

據了解，昨（2日）八炯在社群平台Threads分享一張照片，只見他站在疑似中國北京的天安門廣場前，對著鏡頭擺出「V」手勢，不僅如此，他還在貼文中寫下「到此一遊，天安門」。照片曝光後，立即在網上掀起轟動，眾人擔心其安危，但不少眼尖網友指出，目前人在美國的八炯，應是到洛杉磯著名的微縮景觀拍照，並非冒險前往中國。

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另外，八炯還在今（3日）發布最新影片，透露自己有幸採訪到當年參與64天安門事件、雙腿遭共軍坦克車輾斷的民運人士方政。八炯坦言，以前他認為中國人不敢反抗是「俗辣」，但隨著自己人生閱歷的累積，才發現中國人一點都不膽小怕事，只是「反抗的代價太高了，遠遠高過太陽花學運、青鳥行動、大罷免運動。

八炯指出，當年若台灣野百合運動時期，台灣政府是由擁有毛澤東、鄧小平特質的人當政，並效仿中共政權，一樣派出坦克、機槍鎮壓，當年的台灣民主運動也高機率會以失敗告終，「甘地之所以是甘地，除了他的勇氣之外，另一個層面來說，他遇到的是英國，不是中共，我們不該去嘲笑任何勇敢反抗極權的人。」

無獨有偶，「閩南狼」陳柏源也在今日發布3張照片，其中一張的畫面為閩南狼雙手被綁住，左右兩側還有疑似中國公安拿槍指向他，引起網友熱。閩南狼透露，自己將在今年6月4日發布新歌【六四微光】，並在「挺自由愛台灣」的演唱會給大家獻唱，「紀念在1989年6月4日勇敢站出來到天安門抗議的那群人。請大家敬請期待！」

「閩南狼」陳柏源發布3張照片，其中一張為雙手被綁住，左右兩側還有疑似中國公安拿槍指向他。（圖擷取自@musiclin_1107 Threads）

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