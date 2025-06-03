效法紐約中央公園 魏筠籲中正公園更名「中壢中央公園」

中壢中正公園現存的牌子是在中美路這端，是桃園升格前、前中壢市長張昌財任內立下。 （魏筠提供）

2025/06/03 22:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資10億餘元辦理「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程」，今年4月申報完工，民進黨桃園市議員魏筠建議市府正視地名與歷史記憶的連結，將「中正公園」更名為「中壢中央公園」，以突顯地理位置、去除威權象徵。

魏筠認為，桃園市到處都有中正公園，例如大溪和龜山等，這樣的名稱氾濫且容易混淆，且中壢中正公園這個名稱，其實跟在地一點關係都沒有，缺乏記憶點，其次，內壢後站有中正里、中正國小，但中正公園不在中正路上，也不在中正里周邊，而是在中央里和延平路、中美路、元化路上，隸屬於中央里，而且中壢中正公園原名就是叫中央公園，應該是近半世紀前才改名中正公園，現存的牌子是在中美路這端，是桃園升格前、前中壢市長張昌財任內立下。

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魏筠提到，目前中壢中正公園在整修地下停車場，目前在整修階段，若現階段更名，不會造成行政成本的浪費，她建議市府不妨效法紐約中央公園，改名爲中壢中央公園，凸顯公園位在中央里的位置。此舉不僅具文化意義，也有助於凝聚地方認同，盼市府依循法定程序與地方充分溝通，審慎推動更名。

對此，桃園市長張善政回應表示，是否更名涉及全民高度共識，在尚未取得社會各界充分共識前，市府不會貿然進行更動；在地中央里長楊萬焙則說，中央里在中壢火車站前已經有一座中央公園，如果中正公園也改成中壢中央公園，可能有撞名疑慮。

中壢中正公園的蔣介石銅像。（記者李容萍攝）

桃園市政府「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程」，4月申報完工。（記者李容萍攝）

中壢中正公園另一側未整建區。（記者李容萍攝）

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