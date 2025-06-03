桃園3罷團第三階段起跑！ 聯合聲明籲下架不適任立委救國護台

桃園罷團1、3、4三區晚間發出《三階起跑聯合聲明》。（圖取自陳曉煒臉書）

2025/06/03 21:28

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市「六區全罷」罷免團體已於5月初完成罷免6區立委二階段連署書送件，其中桃5、桃6選區仍持續連署補件。罷免桃園市第一選區立委牛煦庭領銜人陳曉煒牧師今晚於臉書貼文，發出桃園罷團1、3、4選區三區「三階起跑聯合聲明」，宣布罷免行動即日起進入第三階段，3區罷團將號召更多桃園市民一起反共護台，恢復桃園的地方光榮感，而下架桃園這6位不適任立委，正是救國護台行動的關鍵。

桃園罷團1、3、4三區《三階起跑聯合聲明》如下：

請繼續往下閱讀...

一、堅決反共護台：35個罷團超過120萬份連署書成為磚塊，築起捍衛台灣民主的城牆，抵禦傅隨組織立委親共害台。大罷免是台灣真正的存亡之戰，而非認知戰操作下的藍綠對決。

二、建立安全國會：我們期待罷免掉所有不適任的立委，但最少要拉下12席以上的白（擺）藍（爛）惡委，同時至少要選出7席以上有愛台護台意識的立委。如此才可以反轉扭曲的國會生態、確保立院有過半的護台安全席次。

三、校正濫權惡法：去年12月通過的三大惡法，憲訴法、財劃法、加嚴選罷法，以及今年荒腔走板的刪凍總預算（如今又因懼於民怨而草草解凍）。我們必須確保立法院有過半的專業及「正常」的立委，才能在國會重新修法、校正回歸，確保國家體系能夠順利運作。

四、公民監督覺醒：我們將持續關注並投入罷免後續階段的運動，罷免結束後轉變成監督力量，隨時回應立法院形勢與地方施政。期待繼續民主深化，體現政治即生活，生活即政治的願景。

五、罷免是愛而非仇恨：因為愛台灣，我們不能容忍親共害台的立委傷害這片土地；因為護台灣，我們決定站出來發動大罷免行動下架不適任立委。藍白兩黨眼中只有仇恨與利益，所以無法理解我們為什麼願意在工作與家庭夾縫中投身其中。每一位公民行動的身影，都是對台灣示愛的表現。

最後的呼籲與感謝：公民運動百花齊放，遍地開花。

許多的公民罷免團體在經過辛苦的一、二階，不管是方向策略腳步都會有所調整，而志工們也應「來去自如」沒有人應該被委屈或錯待。團隊中有路線以及意見不同的分合，也是常見，但若大家目標一致，都應集結所有力量。桃一「桃汰牛氓」、桃三「破蛋除魯」、桃四「萬罷了沒啦」，桃園1、3、4罷免團隊在此呼籲及邀請，如有新成立的罷免其他團體，我們都樂意協同作戰。讓這些不適任的立委知道，他們的敵人不是我們，而是因為他們的不適任讓桃園市民已經無法再忍受。我們相信「大罷免，大成功」，將濫權賣台的立委罷免掉，就是台灣民主法治自由的大成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法