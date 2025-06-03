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    持中國5卡將喪失台灣身分？陸委會：居住證、台胞證不會

    中國為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、居住證、福馬同城通等證件。（圖擷取自民進黨臉書）

    中國為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、居住證、福馬同城通等證件。（圖擷取自民進黨臉書）

    2025/06/03 20:50

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院日前發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領中國身分證，有媒體報導稱「政院通令各機關，軍公教持『中國5卡』恐遭註銷台灣身分」，其中包含居住證。陸委會今日表示，台灣人民持有中國身分證、定居證及護照，會喪失台灣人民身分，一般民眾申領居住證、同城通、台胞證、銀行卡或交通卡，不影響台灣人民身分。

    「中國5卡」是指中國身分證、居住證、台胞證、銀行卡、交通卡。關於持有上述5卡是否會被註銷台灣身分？申領何種中國證件會喪失台灣身分？陸委會回應，台灣人民持有中國身分證、定居證及護照，會喪失台灣人民身分。

    陸委會說明，按兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用其護照，違反者將喪失台灣人民身分，並由主管機關註銷其在台戶籍。國人持有中國身分證、定居證及護照，均違反前揭條文，會喪失台灣人民身分。

    陸委會強調，一般民眾申領持用中國居住證、同城通、台胞證、銀行卡或交通卡，不會影響台灣人民身分，但政府必須提醒國人留意個人資料被濫用的風險。

    陸委會進一步說，一般民眾申領持用居住證、同城通、台胞證、銀行卡或交通卡等，因非屬在中國設有戶籍，並不會影響台灣人民身分，但是政府也必須提醒國人，申請中方證件所提交資料，可能造成隱私外洩，可能造成權益受到不可預測的侵害。

    此外，近期行政院已表示，禁止現職軍公教人員申領中國居住證。陸委會提到，如果是現職軍公教人員，依照行政院近期函文見解，因是類人員依法負有效忠國家之義務，且政府不允許其配合中共對台統戰作為，因此禁止申請持用中方居住證。

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