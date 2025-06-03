「高雄雙罷劫」倒數10天還差萬份 許智傑：尊重、籲合法連署

「高雄雙罷劫」倒數10天，罷免許智傑連署門檻平均還差1.1萬份，許智傑今表示尊重人民權益，呼籲以合法方式連署。（許智傑服務處提供）

2025/06/03 20:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄雙罷劫」發起罷免民進黨立委黃捷、許智傑二階連署截止為6月14日，罷免領銜人朱磊今公布罷免許智傑連署書還差1.1萬份、罷免黃捷連署書尚不足8千至9千份，距離收件倒數關鍵10天，號召民眾盡快連署力拚過關。

立委許智傑表示，他尊重人民的權益，但是一連串死亡連署、假冒連署都涉及偽造文書，呼籲罷團要用合法合理方式蒐集連署，否則吃上官司將得不償失。

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罷免綠委許智傑、黃捷「高雄雙罷劫」總部4月18日被調查局搜索，負責人徐尚賢涉幽靈連署案，觸犯偽造文書罪嫌，被法院裁定羈押禁見。

罷免領銜人朱磊今公布罷免許智傑二階連署門檻為2萬9351份連署書、罷免黃捷二階連署門檻為3萬1366份連署書，其中罷免許智傑連署書還差1.1萬份、罷免黃捷連署書尚不足8千至9千份。

朱磊表示，罷團自4月18日遭遇司法行動以來一路坎坷，也在經歷團隊各種紛擾後，臨危受託，肩負起領銜人應承擔責任，即使罷團陷入司法泥沼中、糧草也已耗盡、志工又因種種原因所剩無幾，但依舊風雨無阻，冒著巨大風險，每日早出晚歸，6區擺攤近300場，以取得連署書，戰鬥到最後一刻。

朱磊說，距離6月14日送件期限，只剩10天最後衝刺時間，即使人力資源嚴重匱乏，罷團仍繼續以「1個人、1支筆、1張桌」標配固守連署站點，方便民眾就近取送件，距離較遠或時間無法兼顧民眾，可致電到府或附近取送件，懇請戶籍在高雄苓雅、前金、新興、鼓山、鹽埕、鳳山區民眾盡快連署，已連署民眾麻煩再請介紹其他親友連署。

「高雄雙罷劫」罷免領銜人朱磊今公布罷免許智傑連署書還差1.1萬份、罷免黃捷連署書尚不足8千至9千份。（資料照）

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