馬紹爾總統歡迎軍禮雨中舉辦 林佳龍：祝福邦誼的迎賓雨水

外交部長林佳龍與馬紹爾群島外交暨貿易部長康仁德，在兩國元首共同見證下，簽署「體育交流合作意向書」及「總統獎助學金備忘錄」。（記者黃靖媗攝）

2025/06/03 20:31

〔記者黃靖媗／台北報導〕友邦馬紹爾群島總統海妮昨（2日）晚抵台國是訪問。外交部長林佳龍除昨晚赴機場接機之外，今日上午也陪同總統賴清德於總統府前舉行歡迎儀式。軍禮期間降下大雨，兩國元首仍在雨中完成檢閱儀隊，林佳龍指出，雨水在馬紹爾傳統文化中代表上天的祝福，而雨後的彩虹則是「Iakwe」，也是馬國問候語，相信雙邊互訪期間所遇的迎賓雨水，是上天對兩國邦誼最深的祝福。

林佳龍也表示，下雨的情境也讓他想起去年12月總統賴清德訪問馬紹爾群島，當地同樣在飛機抵達前下起一陣大雨，賴清德當時也說這是「遇水則發」。

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林佳龍指出，海妮此次訪台，是其自去年1月重返總統職位後，首次來台進行國是訪問，去年底總統賴清德「繁榮南島智慧永續」之旅，也出訪馬紹爾群島，雙方元首的互訪展現兩國對彼此關係的高度重視，台馬兩國共享民主、人權與法治等普世價值，是雙邊邦誼27年來穩固發展的重要基石，期待海妮此次訪問為兩國未來在更多領域深化合作奠定堅實基礎，持續厚植台馬情誼，推動兩國關係更上層樓。

歡迎儀式後，林佳龍與馬紹爾群島外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）也在兩國元首共同見證下，簽署「體育交流合作意向書」及「總統獎助學金備忘錄」；台灣與馬紹爾群島雙方也延續總統賴清德出訪成果，舉行購機貸款啟動儀式，象徵台馬航運合作正式啟動。

外交部指出，海妮今日也於中午出席總統國宴，於晚上接受外交部長林佳龍晚宴款待；訪團成員除總統海妮之外，還有第一先生齊曲能（Thomas Kijiner, Jr.）、酋長院主席柯良禮（Lanny Kabua）、外交暨貿易部長康仁德、財政部長包大維（David Paul）、馬紹爾群島國會外委會主席貝將（Joe Bejang）等19人。

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