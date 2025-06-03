藍營罷免失利+2 鄭文婷要求道歉 張之豪：該治罪的是「集團主謀」

基隆市選委會今天（3日）17時30分宣布收件截止，沒有人送件，民進黨基隆議員張之豪、鄭文婷罷免案不成立；張之豪表示，他不恨基層黨工，真正該被治罪的是「集團主謀」。 （資料照，記者俞肇福攝）

2025/06/03 20:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕罷免民進黨籍基隆議員鄭文婷、張之豪案，檢調偵辦偽造文書案，已收押前基市府民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝等5人，連署到今天截止收件時刻都未送件，基隆選委會今天（3日）17時30分宣布「罷免案不成立」。鄭文婷說，國民黨一錯再錯，提醒身兼國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥應向市民道歉，林沛祥反擊「他反對任何形式的罷免，何錯之有」。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦至今，累計張淵翔、吳國勝、罷鄭案、罷張案的領銜人紀文荃、游正義與國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發分別涉不實連署案，都遭法院裁定羈押禁見，紀文荃與游正義未到基隆市選舉委員會送件。

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鄭文婷說，她要提醒身兼國民黨基隆市黨部主委的立法委員林沛祥，當中國國民黨用整個黨機器發動罷免在野黨議員，基隆市政府也動用行政資源協助，基隆市長謝國樑已道歉，林沛祥難道不需向市民道歉？

鄭文婷強調，因為在野議員嚴格監督市政而面臨被國民黨發動罷免，這本身就是件錯事，而兩位黨工偽裝成公民身份而做「死亡連署」，根本就是一錯再錯。她強調，身為新任國民黨基隆市黨部主委，應該為是非對錯出來道歉，否則就等第三階段罷免投票，被人民用投票來告訴林沛祥，什麼叫做「是非對錯」！

張之豪說，國民黨對他的罷免，因為國民黨自己違法，散戲了。他沒預料會如此，但他也從不恨那些基層黨工，基層黨工只是「車手」，真正該被治罪的是「集團主謀」。

張之豪表示，他是被人民選出來的民意代表，本來也就可接受罷免的檢驗，所以國民黨要罷免他，他也一直坦然面對，甚至他在街頭宣講時，遇到想罷免他的人，他也都告訴他們，要罷免張之豪，要去基隆市義四路的國民市黨部簽連署。

既然要罷免，就一切照規則來，主審判safe（安全）他就上壘，判out就出局，沒有第二句話。但國民黨不照規矩來，違法亂紀，早知如此，何必當初？張之豪強調，長遠來看，國民黨這些枝微末節伎倆都不重要，台灣要安全、穩健、自由、獨立，才是重點。

林沛祥說，2024年民間團體推動罷免基隆市長謝國樑時，他就強調過，「個人反對任何形式的罷免，不管是對市長、立委、議員，所以我何錯之有」。

林沛祥強調，民進黨從2024年選輸立委後，就以輸不起的心態，發動側翼團體搞全國大罷免，不讓全民好好過日子，不去努力發展經濟顧民生，現在民生物價齊漲、政府弊端不斷，甚至共諜盤踞府院黨，民進黨才應做好自我檢討，真正為全民道歉。

基隆市選委會今天（3日）宣布沒有人送件，民進黨基隆議員鄭文婷罷免案不成立；鄭文婷表示，她要提醒國民黨基隆市黨部主委林沛祥，要為死亡連署的是非對錯道歉，否則就等三階人民投票告訴他是非對錯。 （截圖自鄭文婷影片）

國民黨籍基隆立委林沛祥今天（3日）表示，「個人反對任何形式的罷免，不管是對市長、立委、議員，所以我何錯之有」。（資料照，記者俞肇福攝）

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