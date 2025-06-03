謝龍介稱「我很清廉」才敢跟綠營大聲 網：上一個這麼說的進土城！

國民黨立委謝龍介。（資料照）

2025/06/03 21:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前已有31件藍委罷免案成功送件，面臨罷免危機的國民黨立委，一言一行也都被外界拿放大鏡檢視。而今藍委謝龍介在社群PO影片稱，自己之所以敢大聲跟民進黨叫陣，是因為他很「清廉」，發言一出引來大批網友嘲諷。

謝龍介今天（3日）透過IG發短影音，宣稱「我今天可以對民進黨這麼大聲，是因為我很清廉，吃素的啦！這樣你們懂嗎？」接著他影射民進黨民代甚至助理的錢財來源不明，「他們那些當學生，還在繳助學貸款，然後畢業就去當助理，繼續繳學貸，之後當選議員……當沒兩屆議員就買房子了，你看厲不厲害，你們要檢視就去檢視那些人，那些人都有申報財產嘛，阿你們去看他們的財產從哪裡來的。」

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謝龍介的發言隨後被粉專「Mr.柯學先生」分享，馬上釣出大批網友嘲諷，「上一個說自己清廉的已經在土城了」、「他在講古嗎？他跟清廉可沒半點關係，倒是顛倒黑白駕輕就熟，怎麼臉皮可以厚到如此地步」、「敢講我還不敢聽」、「眞敢說」、「真的很清廉，一生靠一張嘴就數不清的房地產……」、「你清廉？名下44筆不動產？你ㄟ囝仔有錢吸毒！還不是你騙吃拐幹來」、「你講很清廉跟我放屁一樣」。

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