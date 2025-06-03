罷瑤出包？1階被罷免人142件非吳思瑤 蔣萬安質疑中選會外洩公文

台北市議員簡舒培在市政總質詢中，與台北市選舉委員會主委李泰興、市長蔣萬安唇槍舌戰。（記者董冠怡攝）

2025/06/03 20:13

〔記者董冠怡／台北報導〕北市議員簡舒培今在總質詢中，提到近日在吵市選委會清點查對1階提議人名冊時，發現142件被罷免人非吳思瑤，要求市選委會公開說明所載被罷免人是誰？並將名冊移請檢調查辦追究刑責；對此，台北市選舉委員會主委李泰興說，檢調已來調閱，不用市選委會移送，並與市長蔣萬安雙雙質疑中選會外洩公文。

根據網路流傳市選委會2月26日發給中選會的函文中提到，「另本會領取之臺北市第1選舉區吳思瑤罷免案提議人名冊中有142件（人）所載被罷免人姓名不合，爰不列入收件數」。

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簡舒培表示，公文所示內容，代表在罷瑤名冊中，市選委會清點時，發現有不是罷免吳思瑤的人，共計142件，事態嚴重，質疑142人究竟是罷免誰？或是國民黨偽造連署中央廚房的作業疏失？以及市選委會只有發函，但未將142份名單送交中選會。

李泰興指出，收件的是中選會，中選會清點後送交市選委會查對。中選會沒去做查對、應剔除但未剔除，整包送來查對，市選委會發現後，當然會將問題告知中選會；至於142份的罷免對象，基於尊重選務人員職責，他沒去了解細節，只就查對結果去核對，但就他所知，「有的是名字不符、有的是欄位沒寫」，例如名字寫錯或被罷免人空白。

李泰興強調，罷免案最終結果由中選會認定並公告；市選委會僅就查對結果呈報中選會，其中若涉及不法，由中選會負責告發，檢調也有來調閱名冊，質疑為何政治工作者周軒能夠拿到公文？照理而言，批完後就送中選會，「中選會怎麼可以把公文洩漏出去？」

蔣萬安說，中選會不做把關，市選委會剔除142件，有疑慮嗎？市選委會挑出錯誤回文中選會，證明機關獨立運作，反批「中選會洩密給外面的人士！」

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