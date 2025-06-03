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    藍營縣市不滿「中正路」改名！台獨聯盟轟：惡意保留獨裁者之路

    雲林縣共有16鄉鎮市有中正路，圖為虎尾鎮中正路。（記者李文德攝）

    雲林縣共有16鄉鎮市有中正路，圖為虎尾鎮中正路。（記者李文德攝）

    2025/06/03 19:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕內政部將中正路改名事宜委託研究，引發在野地方首長不滿。台獨聯盟今發聲明，肯定內政部履行法定義務、展現去除威權象徵的決心，但藍營縣市長卻進行「中正路改名大撒幣」宣傳，不僅反映無知，更是對歷史的反智挑釁，他們以「大撒幣」為藉口，實則是惡意保留那一條條刻劃著台灣傷痕的獨裁者之路。

    台獨聯盟指出，「中正路」原本就是為了紀念獨裁者蔣介石而命名，如果台灣人不再認同這樣的紀念，就應該正視改名的必要。這就像家裡門牌貼錯了，難道因為怕花錢，就繼續掛上別人家的門牌？

    紀念獨裁者的「中正路」本身就是一個錯誤，而改正錯誤，從來都不是浪費。台獨聯盟認為，積非成是，繼續讓錯誤存在，不只花的是納稅人的錢，更在侵蝕我們的民主價值。如果什麼都用「浪費錢」來否定，那我們將永遠無法重塑正確的公共記憶與價值。

    台獨聯盟續指，當年蔣氏家天下的獨裁政權，在台灣遍布城鄉的中正路、中山路，除了是蒼白重複的威權語彙，也抹除了在地的歷史脈絡與集體記憶。

    台獨聯盟呼籲，民進黨的其他各部會，盡快跟上內政部，不能因循苟且、憂讒畏譏、停滯不前，反而要主動積極克服現有阻礙。無需再多提醒的是，民進黨主政的地方政府，更應身先士卒。

    去除威權象徵，不僅是轉型正義的一部分，更是民主教育不可或缺的工程之一。台獨聯盟強調，唯有讓社會對威權歷史的深刻反省，轉化為台灣民主未來的共同養分，台灣民主之路才能走得更深、更遠。

    台獨聯盟重申，中正路改名，是認清過去威權時期遺留至今的荒謬，更是尋回我們的記憶與決定自己是誰的認同過程。中正路改名去除以紀念獨裁者為名的路名，實踐名從主人，才是民主台灣應追求的價值。

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