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    首頁　>　政治

    六四事件將屆滿36週年 陸委會：中共危害全人類社會

    六四事件36週年前夕，陸委會表示，中共持續對內強化「一黨專政」的高壓統治，打壓多元、異議聲音，同時也不斷將黨國體制延伸至境外，擴大長臂管轄、跨境鎮壓強度，已經危害到全體人類社會共同追求的民主與人權價值。（資料照）

    六四事件36週年前夕，陸委會表示，中共持續對內強化「一黨專政」的高壓統治，打壓多元、異議聲音，同時也不斷將黨國體制延伸至境外，擴大長臂管轄、跨境鎮壓強度，已經危害到全體人類社會共同追求的民主與人權價值。（資料照）

    2025/06/03 19:15

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕六四天安門事件將屆滿36週年，陸委會今日發表聲明，呼籲北京當局應落實保障基本人權，推動民主改革、還政於民，賦予「六四事件」積極的歷史意義，還給受難者及家屬公道，以更寬容的態度包容社會多元的意見，回應人民對民主、自由、和平等普世價值的訴求。

    陸委會指出，近年中共對內宣稱實現「全過程人民民主」，但在世界各國民主指數排名卻始終敬陪末座；中共在國際上到處宣傳其所謂「人類命運共同體」，但眾所周知，世界上沒有任何國家的人民願意經歷與香港、新疆民眾相同受迫害的處境。

    陸委會表示，中共持續對內強化「一黨專政」的高壓統治，打壓多元、異議聲音，同時也不斷將黨國體制延伸至境外，擴大長臂管轄、跨境鎮壓強度，已經危害到全體人類社會共同追求的民主與人權價值。

    陸委會強調，和平是唯一選項，繁榮是長治久安的目標！北京當局應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由生活方式的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。

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