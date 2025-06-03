藍委吳宗憲稱刪總預算「砍吃吃喝喝錢」 政院：應公開道歉

立法院大幅刪減114年度中央政府總預算，國民黨立委吳宗憲卻飾詞淡化為「砍你的是吃吃喝喝的錢」。（資料照）

2025/06/03 19:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院大幅刪減114年度中央政府總預算，國民黨立委吳宗憲卻飾詞淡化為「砍你的是吃吃喝喝的錢」。行政院發言人李慧芝今（3）日強調，水電費等維持機關營運的業務費遭大幅刪減208億元，與吳宗憲所言「砍你的是吃吃喝喝的錢」差之千里。

李慧芝指出，行政院自2024年8月底將總預算送至立法院審查至今已經超過9個月，距立法院今年1月21日三讀總預算至今也已將近4個月，但吳宗憲似乎仍不瞭解中央政府總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應該公開道歉。

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李慧芝強調，預算編列及審議都是依法定程序辦理，並受到決算程序以及審計程序的監督，政府機關不會浮編預算。然而，今年度中央政府總預算卻遭到大幅刪減。

李慧芝列舉遭藍白刪減項目，一、國防部的武器裝備及零附件等軍事裝備及設施與國軍戰備工程68.8億元。二、經濟部的能源科技計劃如高雄海洋科技產業專區及沙崙智慧綠能科學城等專區維運與海事工程人力養成計劃1.5億元。

三、數位發展部補助AI、資安與軟體產業促進數位創新動能轉型升級等計畫23億元。四、內政部辦理生活圈道路交通系統建設計畫及永續提升人行安全計畫等4.1億元。五、外交部參與國際會議及交流3.2億元。六、文化部典藏及修護台灣作家手稿與畫作及電影等的典藏計畫1億元等。

李慧芝進一步說，此外包含水電費等維持機關營運的業務費也遭大幅刪減208億元，相關內容與吳宗憲所言「砍你的是吃吃喝喝的錢」差之千里。

李慧芝強調，在野黨立法委員若想彌補總預算三讀，以及否決覆議所造成的困境，應該理性討論合法合憲救濟方式，例如日前有地方政府代表提出的追加預算方案，而非以政治語言誤導社會大眾。

中央政府總預算遭藍白大砍，國民黨立委吳宗憲稱是「砍你的是吃吃喝喝的錢」。行政院發言人李慧芝今日指出，吳宗憲似乎仍不瞭解中央政府總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應該公開道歉。（資料照）

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