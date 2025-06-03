賴苡任聲請假處分 批限制單一領銜人違憲 中選會回擊不適格

罷瑤案召集人賴苡任，向北高行聲請假處分，3日開庭。（記者塗建榮攝）

2025/06/03 18:59

〔記者楊國文／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴以荏緊急聲請假處分，台北高等行政法院今開庭調查，賴指，選罷法限制單一領銜人送出連署書的規定違憲，請求中選會應受理他提出的連署函，中選會則指賴以荏並不適格。

罷免立委吳思瑤案的領銜人張克晉，之前被檢方約談後，突然發表聲明退出領銜人身分，罷團向中選會申請更換領銜人未果，眼看2階連署將於6月7日截止，賴以荏日前向台北高等行政法院聲請假處分，主張第2階段連署書應該由連署人送件，而非限於單一領銜人。

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台北高等行政法院今天下午開庭調查，傳喚聲請人賴苡任、律師團及相對人中選會、台北市選委會代表出庭。

賴苡任的委任律師，也是妹妹賴苡安主張，罷免是法律所保障，選罷法第76條第8項規定罷免案的領銜人須經提議人總數的二分之一以上書面同意，才可以由備補領銜人遞補為領銜人，立法原意原本是使罷免法動順利進行，不應因為單一領銜人而罷免案受到影響，有違憲之虞。賴苡安舉例，如監察院長陳菊住院，就由副院長李鴻鈞代理院長，絕不會要求獲得監委二分之一以上同意。

另外，賴苡安主張，選罷法第80條第3項屬程序性規定，不應該有排他性，不應限制由單一領銜人送出連署書才合規定。她認為，賴苡任是合格的連署人，此案二階連署即將於6月7日截上，具急迫性，也可能發生難以回復的重大損害，請求法院儘快做出假處分裁定。另外，近日將提出給付訴訟的本案訴訟。

中選會則主張，依選罷法第80條第3項規定，連署書須由單一領銜人提出連署書，賴苡任並不適格，其申請人資格有問題，此規定並無模糊之處，罷免案提議人的領銜人，就是罷免團體法定代表人或法定負責人之意，領銜人不止在1階連署，還包括在2階連署、3階等都有領件、送件等相關法律上角色。

中選會官員強調，若未規定必須由單一領銜人一次提出連署書，若連提議人、連署人都有權分批送件，將造成選務機關很大的困擾，例如，選務機關該通知何人應該補件？如此將嚴重影響選務工作的進行。

庭後，賴苡任受訪說，選罷法第80條第3項有違憲之虞，因為僅限定「只有領銜人可以送件」，而選罷法第76第8項應是領銜人的「下車條款」，並非備補領銜人的「上車條款」。

針對連署函的主管機關到底是那個機關，賴苡任說，中選會認為相對人應該是北市選委會，但他們領表時候拿到中選會給的連署函，因此中選會應該是相對人。

賴不評論罷免吳思瑤最後結果，但他認為，過程中，可以看到中華民國選罷法有諸多漏洞，「有很多讓中選會上下其手、隨意解釋的空間」。

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