雙和罷團專程送4張連署書到南投：連署站持續收件中

雙和罷免團隊秉持「同島一命」精神，認為全台罷免團隊都是生命共同體。（雙和罷團提供）

2025/06/03 18:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕雙和罷免團隊昨天（6/2）以專車將「4張」罷免國民黨南投縣立委游顥的連署書送到「罷免游顥-去游除垢- You out」收件處，之後火速北返，就連罷游志工要請吃意麵都來不及吃，因為雙和團隊仍在如火如荼地補件中，罷免永和區林德福、中和區張智倫都仍差距千份才達標安全門檻，一點時間也不能浪費。

雙和罷團指出，為什麼僅有4張連署書也要南下？正是在二階補件階段，每一張連署書都很重要，他們必須將在雙和打拚的南投市民罷免意志安全送達，且雙和罷免團隊一向秉持「同島一命」的精神，全台罷免團隊都是生命共同體，從二階送件後，我們就開啟「雙和can help」模式，新北市中和、永和所有連署站都有全面代收各地補件連署書。

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雙和罷團指出，此外，他們也想向雙和鄉親呼籲，雙和罷免團隊「還沒有保證安全通過二階」，5月時他們的罷免送件數量僅過法定門檻120%，一旦選舉委員會公告審查結果需補件，屆時只有短短10天可以搶救，非常艱困，因此請尚未連署的雙和支持者趕快出門簽下罷免連署書，行使屬於公民的正當權利，共同守護台灣的民主價值。

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