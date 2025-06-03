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    六四天安門週年前夕 蔣萬安：歷史應該要面對

    台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    2025/06/03 18:29

    〔記者何玉華／台北報導〕明天是「六四天安門事件」36週年，台北市議員李建昌在市議會總質詢時，要求台北市長蔣萬安說一下感想；蔣萬安表示，歷史事件應該要面對，他不認同這樣的血腥鎮壓，當時很多的年輕學子也逃離海外，當時的訴求如民主化也符合民主的普世價值。李建昌話鋒一轉，又批蔣萬安在內的國民黨「4大諸侯」，面對國民黨約100個黨工被收押、請回、交保「像啞巴一樣」，一直都沒有發聲，質疑他未來怎麼承擔得起要跟民進黨競逐大位。

    李建昌質詢時表示，明天是6月4日，過去馬英九當市長時，都會自己寫一篇專稿發表在報刊紀念六四事件，但他總統卸任後，就不再提六四了；他認為，蔣萬安身為首都市長，對六四事件不能沒有聲音，詢問他的看法。

    蔣萬安表示，歷史事件應該要面對，不認同這樣的血腥鎮壓，當時很多的年輕學子後來也逃離海外，當時的訴求如民主化，也符合民主的普世價值。

    李建昌說話鋒一轉說，蔣萬安的經歷，律師、法學博士、立委、權貴養成的子弟，如今貴為首都市長，也當過國民黨中常委，但對全國各縣市的罷免風暴，國民黨各縣市黨部有將近100個黨工被收押、請回、交保，但國民黨4大諸侯（蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕），在過去幾個月，甚至從去年到現在都沒有發聲，「像啞巴一樣」，質疑他未來怎麼承擔得起要跟民進黨競逐大位。

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