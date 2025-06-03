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    2階補件過門檻！馬文君反批中選會 籲投「不同意罷免」

    面對罷免2階連署補件過門檻，立委馬文君除發聲明反批中選會，也呼籲南投鄉親要投下「不同意罷免」。（記者劉濱銓攝）

    面對罷免2階連署補件過門檻，立委馬文君除發聲明反批中選會，也呼籲南投鄉親要投下「不同意罷免」。（記者劉濱銓攝）

    2025/06/03 17:32

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委馬文君2階連署補件過門檻，對此，馬文君發聲明回應，除痛批外來罷團到南投興風作浪，還反批中選會違法越權，只為護航連署達標，馬文君更呼籲南投鄉親，投票時就要投下「不同意罷免」。

    馬文君聲明指出，南投從總統立委大選，到草屯鎮長補選，再到現在的罷免，綠營媒體、台北名嘴，以及外地來的罷團，鋪天蓋地到南投興風作浪，在電視上罵、到南投來亂，用文宣抹黑、用耳語造謠，挨家挨戶騷擾。

    她感謝鄉親在1、2階連署時百般忍耐、軟性抵制，她也相信鄉親都知道她為南投做過什麼，因此可以當她的後盾，並彼此信賴。

    馬文君說，反罷免這一仗絕不好打，因對手是不受監督的國家機器，尤其中選會違法越權，擅改南投縣選委會的查對結果，只為護航連署達標，之後絕對會有更多奧步，還說「只有我們想不到，沒有民進黨做不到」。

    馬文君也懇請鄉親屆時一定要投票，投不同意罷免，並稱連年選舉投票，鄉親都很無奈，但民進黨與側翼就是不肯放過南投，她別無選擇，只能一次又一次，堅定阻止他們。

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