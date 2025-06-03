勞發署青職中心12年未訂「服務基線」 監察院通過糾正

監察院。（資料照）

2025/06/03 17:31

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院近日通過糾正勞動部勞動力發展署，指出青年職涯發展中心（Youth Salon, YS）運作12年來未訂定服務基線，長期僅以「產出型」指標衡量績效，導致達成率屢破200%甚至破千％以上，實質能否提升青年就業力未見成效。此外，未優先針對約23萬名尼特族、怯志者等就業不利族群提供差異化職涯輔導，服務內容與教育部門高度重疊，資源配置與專業人力投資也長期偏低，監察委員葉大華調查認定勞發署督導不力，核有怠失。

監委今天（3日）透過新聞稿指出，YS自設立以來每年投入就業安定基金約1億元，卻仍停留在試辦階段，整體對青年就業力提升的實質效果未見評估。歷年政府調查也顯示，15至29歲青年就業率與失業率未明顯改善，勞動參與率仍低，顯示政府投入資源效果有限。

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監委調查發現，目前YS實際服務對象以大三、大四及甫畢業的大專青年為主，勞發署坦言其中約75%為在學學生，與各大專校院職涯輔導中心重疊度高。反觀約23萬名尼特族（NEET）、怯志者（discouraged workers）、長期待業青年等真正面臨就業不利的族群，卻未被有效納入主要服務對象，也缺乏對這些群體的差異化職涯輔導策略。

調查指出，勞發署未因地制宜訂定各YS據點明確服務基線，未衡酌各地青職中心經費資源及人力配置差異性大、推動架構與重點均不相同，實難以同一個指標衡量績效，造成部分中心目標值設定過於寬鬆，且又未依據實際執行狀況定期滾動修正調整，致目標達成率屢屢嚴重超標，逾200%以上，甚至破千，績效設定流於形式，不具區辨性且缺乏激勵效果。

審計部查核亦指出YS多以「產出型」為績效指標，缺乏可衡量成效的「成果型」指標，且均只針對八大核心業務項目，卻鮮少針對提升青年就業力之績效目標設定。監委指出，這導致難以評估YS是否實際協助青年提升就業能力或職場續航力，也無法確實評估其功能和效益，實有違就安基金促進國民就業的意旨。

另就YS提供之一對一職涯諮詢服務，監委指出，YS未針對青年屬性進行交叉分析，追蹤成效認定標準不一；且長年採委外機制，導致人員流動率高、經驗無法穩定傳承，影響諮詢品質。

葉大華強調，疫情後我國勞動市場進入大缺工時代，青職中心應強化與在地產業、社福資源的連結與整合，聚焦未能接觸職涯資源的青年群體，提升實際輔導效果。此外，監委建議勞動部督導青職中心針對第三部門與社會韌性產業，盤點相關職缺與產值，推動青年認識與投入，於法令及政策上投入資源，向下扎根。

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