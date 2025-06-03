台灣與馬紹爾簽署合作計畫 海妮總統：國際社會需要台灣

賴清德總統今（3）日午間偕同蕭美琴副總統，在總統府贈勳暨國宴宴請馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷，感謝海妮總統致力深化兩國邦誼，並在國際場域為台灣發聲。（總統府提供）

2025/06/03 17:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（3）日午間偕同蕭美琴副總統，在總統府贈勳暨國宴宴請馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷，感謝海妮總統致力深化兩國邦誼，並在國際場域為台灣發聲。並表示，期待台馬透過更多元交流，攜手因應各項挑戰，一起為太平洋地區和平、穩定與發展貢獻更大心力。

賴總統今上午繼以軍禮歡迎海妮總統伉儷後，偕同蕭美琴副總統在總統府與海妮進行雙邊會晤暨見證兩國簽署體育交流合作意向書及獎助學金基金備忘錄，總統並主持購機貸款啟動儀式，象徵台馬航運合作正式啟動。海妮總統也宣布，她將向賴總統遞交一份馬紹爾群島共和國人民和政府的共同決議，重申對中華民國台灣人民和政府支持的感謝，並呼籲聯合國立即採取行動，解決台灣2300萬人民被不當排除在聯合國體系之外的問題。

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稍後另於國宴贈勳典禮中，賴總統親為海妮總統配掛「采玉大勳章」。隨後致詞表示，馬紹爾群島是他就任總統後首度出訪的太平洋友邦。一抵達馬紹爾群島，就被美麗景色所吸引；接著更受到當地人民的熱情歡迎，展現兩國深厚情誼，讓他非常感動。也記得第一次品嘗馬紹爾特有的林投果威士忌（Bob Whisky），風味獨特，如同馬紹爾群島的景色令人印象深刻。

賴總統說，今天除歡迎各位貴賓的到來，透過頒贈「采玉大勳章」，他要代表臺灣人民感謝海妮總統，致力於深化兩國邦誼，並在國際場域堅定地為台灣發聲。對於海妮總統的友誼及支持，他和國人同樣感念在心。

賴總統指出，過去幾年來台灣與馬紹爾群島的合作越來越密切，各位貴賓的來訪更讓兩國能夠繼續拓展交流的領域。他始終相信，兩國之間唯有互助互信，才能建立長久穩健的夥伴關係。也由衷期待臺灣和馬紹爾群島透過更多元交流，攜手因應各項挑戰，一起為太平洋地區的和平、穩定與發展貢獻更大心力。

隨後，海妮總統致詞時表示，獲頒中華民國臺灣采玉大勳章，她深感榮幸，並以最深的感激、謙遜與責任感接受這項殊榮。這份責任之所以深重，是因為她明白這枚勳章自1933年頒行以來，僅頒授予極少數人士，感謝賴總統頒予這份崇高榮耀。

海妮總統說，台馬雙邊夥伴關係持續透過實質合作與相互支持不斷拓展。近年來，兩國在許多重要領域攜手合作，包括最近啟用的馬久羅醫院AI遠距醫療中心、持續運作且成效卓著的臺灣衛生中心、各類技術訓練及獎學金計畫，以及再生能源、海岸韌性及永續農業等氣候變遷調適項目。

海妮強調，馬國將自豪地持續聲援台灣有意義參與聯合國體系及其他國際組織。台灣被排除在這些平台之外，不僅不公平，更對世界造成損失，國際社會需要台灣的聲音與專業知識。

海妮總統並表示，在歡慶兩國邦誼之際，讓我們帶著決心展望未來，繼續攜手合作、相互學習、彼此支持，共同促進一個所有國家都能依據和平與國際法則，決定自身道路的世界。

賴清德總統今（3）日午間偕同蕭美琴副總統，在總統府贈勳暨國宴宴請馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷，感謝海妮總統致力深化兩國邦誼，並在國際場域為台灣發聲。（總統府提供）

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