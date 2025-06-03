被刪減17億一般性補助款 嘉市府提訴願

針對行政院刪減17億餘元補助款，嘉市長黃敏惠呼籲行政院立即撤銷不當處分，並依法補足補助金額與應計利息。 （資料照）

2025/06/03 18:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕立法院在藍白立委聯手下，刪減中央總預算636億元，行政院統刪中央給地方的一般性補助款，嘉義市被刪17億餘元，嘉市府今天表示，已依「訴願法」提起訴願，請求行政院撤銷該項處分並加計利息。

嘉市府指出，市府已依行政院原核定金額完成年度預算編列，並經市議會審議通過，中央事後突襲式刪減，導致財政收支面臨重大缺口，將直接衝擊嘉市弱勢市民福利、學童受教權益、基礎公共建設等各項工作。

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嘉市府認為，此次中央刪減補助款，明顯違反今年3月21日公布施行之《財政收支劃分法》第30條第3項規定，該條明定：「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。」此法條旨在保障地方財政穩定，避免中央政府片面調減，破壞地方政府依法運作與市民信賴基礎。

嘉市府強調，儘管行政院主張新法於今年度預算編列完成後施行，不應回溯適用，然事實上，刪減行為已對嘉市造成實質傷害，與「財政收支劃分法」立法精神不符，亦破壞中央與地方政府的協力基礎。

嘉市長黃敏惠表示，行政院此舉，不只是預算問題，更是地方自治與市民福祉的根本問題，市府依法提起訴願，是要捍衛市民權益，也是為所有地方政府爭取合理資源與尊重，呼籲行政院正視問題，立即撤銷不當處分，並依法補足補助金額與應計利息。

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