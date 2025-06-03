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    羅智強被控打無聲電話告罷團 柯建銘：議事錄寫得很清楚、是男人就要認

    國民黨立委羅智強被控於黨團協商時刻意打「無聲電話」給立法院民進黨團總召柯建銘，企圖打斷其發言，得逞後還和旁人嘲笑起柯建銘。（圖翻攝自立院IVOD）

    國民黨立委羅智強被控於黨團協商時刻意打「無聲電話」給立法院民進黨團總召柯建銘，企圖打斷其發言，得逞後還和旁人嘲笑起柯建銘。（圖翻攝自立院IVOD）

    2025/06/03 17:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委羅智強被發起罷免的公民團體質疑，在立法院黨團協商時惡作劇，撥電話給民進黨團總召柯建銘，意圖干擾會議秩序。羅今表示，已正式委請律師對罷團「大安強強滾」提起訴訟，求償100萬元。柯建銘則強調「當然是真的」，當場大家都在笑，而且議事錄寫得很清楚，「是男人就要認。」

    羅智強表示，罷團公然聲稱他「把號碼鎖起來打給柯總召」、「接通後不講話」。說得跟現場目擊者一樣，造謠毫無底線。但他根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘，何來「打電話」、「無聲騷擾」之說？

    「當然是真的！」柯建銘說，國民黨非常無聊，他在朝野協商論述，國民黨毫無招架能力，就用這套來干擾他講話，說「有電話來趕快聽電話」，他知道是羅智強打的。羅智強和同黨立委徐巧芯在竊竊私語、在笑，國會殿堂怎可如此嬉鬧，朝野協商是很嚴肅的事情，竟然這樣亂搞一通，毫無論述能力只能用干擾。

    至於羅智強揚言對罷團提告求償，柯建銘說，「羅智強是男子漢，難道要去調通聯紀錄嗎？何必這麼無聊，當場大家都在笑，而且議事錄寫得很清楚，是男人就要認。」

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