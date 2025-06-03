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    質疑蓋大巨蛋排擠小巨蛋？盧秀燕:相互為用、不用憂心成蚊子館

    台中大巨蛋意象圖。（市府提供）

    台中大巨蛋意象圖。（市府提供）

    2025/06/03 17:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中要蓋大巨蛋遭質疑台中市已有小巨蛋，為何還要蓋大巨蛋？市長盧秀燕今天在市議會表示，台北有天母棒球，有小巨蛋及大巨蛋，是相互為用，她六月就要看五月天的演唱會，地點就在台北小巨蛋，所以大巨蛋及小巨蛋是席次功能不一。

    市議員劉士州表示，他支持蓋大巨蛋，但是外界一再有人質疑，台中市已有小巨蛋，為何還要蓋大巨蛋？

    盧秀燕表示，有人擔心會排擠，台北雖有大巨蛋可打棒球，但天母棒球場沒有萎縮，反而相互為用，因為很多國際賽事都是多個場地同時舉行，而且平時也有比賽也要使用，台北的天母棒球場、小巨蛋及大巨蛋會相互為用，不用憂心會成為蚊子館。

    她更透露6月要去參觀五月天的演唱會，地點就在小巨蛋，因為每個演藝人員會衡量是大巨蛋演出還是小巨蛋演出，因為座位席次功能不一。

    盧秀燕更強調，過去她訪問新加坡，這個國家就有好多個巨蛋，而且還要繼續蓋，像日前泰勒絲至新加坡演唱，就吸引如馬來西亞、香港相當多的國際歌迷去參加演唱會，今年超巨蛋不但只有運動功能，還有經濟領航的功能，可透過巨蛋產業帶動台中的經濟。

    台中市長盧秀燕表示，大小巨蛋相互為用，並不會排擠。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕表示，大小巨蛋相互為用，並不會排擠。（記者蘇金鳳攝）

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