羅智強告罷團求償 苗博雅曝往事一路濫用司法當政治工具

台北市議員苗博雅談到過去被羅智強提告的經驗，指羅智強一路濫用司法當作政治鬥爭工具，把司法當成恫嚇選民、干擾選舉的手段。（資料照）

2025/06/03 16:59

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委羅智強對罷團「大安強強滾」質疑他在立法院黨團協商時，惡作劇撥電話給民進黨團總召柯建銘，意圖干擾會議秩序，揚言提告並求償100萬元；台北市議員苗博雅得知後在個人臉書貼文，提到他過去被羅智強提告的經驗，指羅智強一路濫用司法當作政治鬥爭工具，把司法當成恫嚇選民、干擾選舉的手段。

苗博雅指出，今（3）天看到「羅智強提告罷團求償一百萬」的消息，想到2023年羅智強以違反公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」告他，理由是有傳單提到「為了等一個人，大安一年沒立委！大安區現在是臺灣唯一沒有區域立法委員的地方！國民黨故意拖到大安區立委補選沒收，為什麼？20萬大安區市民的權益沒有人能發聲，為什麼？原來是為了等一個人把戶籍遷回來可以選立委！羅智強就是這個人！」

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苗博雅說，這是一場典型的政治濫訴，用司法恫嚇選民、干擾選舉，直到2024年8月，台北地檢署不起訴確定，但選舉早已結束。他表示，這不是羅智強第一次這樣操作，羅智強的政治生涯，一路濫用司法當作政治鬥爭工具，嘴上說不相信司法，實際上把司法當成操弄選舉、政治恫嚇的手段。

苗博雅說，羅智強亂告他，意外揭露一個案外案。他收到的不起訴書裡，檢察官查證，羅智強是2023年5月才將戶籍遷回台北市大安區。也就是說，當年4月羅智強登記參加國民黨大安區立委初選，為了壓制競爭對手鍾沛君，又作秀亂提告時，他的戶籍根本還沒回到大安區。更早的2014年，羅智強陷入「頂新門神」風暴，羅智強提告誹謗，2018年被法院判定敗訴，反而成為了法院認證的「門神」。

苗博雅表示，原本不想重提舊事，但羅智強又故技重施對罷免團體提告求償100萬元，這是對公民參與的嚴重威脅，他無法再沉默。批評羅智強一邊亂竄到處選，一邊亂告人浪費稅金，讓司法成了個人政治操作的工具，一再濫用司法資源，不但浪費社會成本，更嚴重威脅我國民主政治的健全發展。而羅智強的政治操作，有一套熟悉的模式：告人翻車就翻頁，官司聲量換書籍銷量，自家的出版社金庫進帳不斷。

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