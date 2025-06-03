台中6年賣地衝千億、重大建設卻延宕 議員陳淑華質疑「錢用到哪」

議員陳淑華（中）質疑台中市預算史上最高、6年賣地衝千億，重大建設仍延宕，遭質疑「錢用到哪」。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/03 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員陳淑華指出，台中今年預算史上最高，市長盧秀燕上任6年多來狂賣抵費地、配餘地高達962億餘元，也是史上最高，重大建設一再延宕，台中流行影音中心完工4年成「有人顧的最大蚊子館」，台灣智慧營運塔在她任內6年仍是「一張白紙」，促務實建設不要只有空話。

台中市新聞局指出，台中流行影音中心拚明年營運，台中經發局指出，台灣智慧營運塔預計下半年公告招商。

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台中市長盧秀燕近來為地方一般補助款連摃中央，陳淑華指出，盧秀燕罵中央預算史上最高、不會做就換人，只顧罵中央卻未自己檢討，台中市今年度預算歲出1908億元，相較2019年的1246億餘元，多出了662億元，若計入附屬單位預算則是多了1千億，預算逐年增加，今年也是史上新高。

此外，陳淑華指出，盧秀燕上任後拚命標售土地，6年多來處分抵費地及配餘地已高達962億，6月26日又要標售底價共520億的土地，「燕子不動產」不斷賀成交，賣地續衝千億大關，市府賣地墊高地價後，成台中房價最大炒手，讓民眾承受房地價上升後、買不起房的苦果。

議員陳俞融也質疑，本月26日要開標的售地案土地面積達12.45公頃，約17個足場，盧市府將「賣土地」視為短期施政達標的捷徑，掏空台中未來的城市發展空間，市府應多為市民考量，為台中未來發展留下多一點的彈性空間。

陳淑華說，問題是，盧秀燕既手握史上最高總預算，賣地也史上最多，每年多這麼多錢，賣地賣這麼多錢，錢花到哪去了，甚至中央補助款從2百多億增加到530億元，中央增加給台中市補助，市政理應做更多事、效率變高，但檢視盧秀燕6年任內沒有相對增加建設，只有建設預算一再追加，工程一再延宕。

包括從台灣智慧營運塔搭地點後目前進度只剩白紙一張；台中流行影音中心完工4年，新聞局換了4個局長，迄今仍等不到營運，成「有人顧的最大蚊子館」，其餘包括水湳轉運中心及大台中轉運中心本來說今年完工，現在又變明年，「完不了工的仍完不了工」。

陳淑華說，包括台中流行影音中心及水湳轉運中心、大台中轉運中心均號稱明年營運，拖了這麼久又拚明年卸任前營運，根本把重大建設當成她缷任的「化妝品」。

議員謝家宜也指出，盧市府的執行力不足，除上述幾大建設的進度延宕，而捷運綠線延伸線等了6年，現在才剛進入綜合規劃階段，市民苦等的地方建設一延再延，市長的任期僅剩1年7個月任期，應加快速度，不要讓重大建設原地空轉。

盧秀燕則回應，抵費地及配餘地均不是市有地，進行處分均是為償還重劃及區段徵收的開發成本，從中央到各縣市均行之有年，水湳經貿園區就需還500多億，若還款有剩餘就用在公共建設上。

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