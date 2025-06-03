「中二解顏」補件差4千份 網友敲碗要看「大罷免大光頭」

陳柏惟承諾罷免顏寬恒連署成功，將剃光頭，網友敲碗稱「大罷免大光頭」。（取自杜承哲醫師臉書）

2025/06/03 16:11

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷免藍委顏寬恒連署行動可能鎩羽，罷免團體「中二解顏」持續衝刺連署，目前距離二階連署門檻30278份的130%安全門檻，仍有約4千份差距，「中二解顏」表示，待中央選舉委員會公告補件日後，僅剩10天衝刺時間，目前仍是台中8選區缺最多的罷免區。

中二選區前立委陳柏惟再次於脆（Threads）貼出「理頭」劇情，網友搜出為韓劇「機智醫生生活」片段，而由於陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，網友紛紛敲碗稱「大罷免大光頭」、中二加油 、我們要看到光頭Q，不過，陳柏惟今天並未受訪談剃頭。

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「中二解顏」志工小彥表示，目前持續收取二階連署書，份數是有增加，還差約4千份，是台中罷免選區缺最多的一區，至於外傳連署將在6月初到期，目前選委會還沒公告是否需要補件，一旦公告就隨時會剩下10天補件時間。

「中二解顏」發言人林宣宏說，目前不確定最後期限，需待選委會公布，補件情況一樣還差4千份。

依據中央選舉委員會連署時程，6月將公告中二選區連署審查結果，再給10天補件期限，而依選舉罷免法81條規定，扣除1階罷免提議人不得連署份數，「解顏行動」需從30278份連署書，補件到37777份才可能邁向三階投票。

「中二解顏」表示，連署份數還差約4千份，是台中罷免選區缺最多的一區。（罷團提供）

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