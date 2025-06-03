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    首頁　>　政治

    中正路改名》張麗善：盡做一些「有孔無榫」的事情

    雲林縣共有16鄉鎮市有中正路，圖為虎尾鎮中正路。（記者李文德攝）

    雲林縣共有16鄉鎮市有中正路，圖為虎尾鎮中正路。（記者李文德攝）

    2025/06/03 15:48

    〔記者李文德／雲林報導〕內政部要求各縣市中正路、經國路改名，引起各界討論。據統計，雲林縣目前共有16鄉鎮市有中正路，共有5225戶住家。針對改名一事，雲林縣長張麗善今（3）日受訪表示，盡做一些「有孔無榫」的事情，呼籲中央深思做正經事。

    雲林縣僅有元長、水林、台西、東勢沒有中正路，其餘16鄉鎮市皆有。據統計16鄉鎮市共有5225戶民眾居住於中正路，其中褒忠鄉共有769戶位居全縣之首，更是佔了鄉內總戶數近2成。

    針對中正路改名一事，張麗善說，這個政府不做一些正經事情，都做一些有孔無榫的事情，對於中正路、經國路、中山路說要改名，到目前為止，很多縣市感到困擾，因為牽一髮動全身，路名改了，很多個資也要跟著改，茲事體大，請中央可以深思，做比較正經的事情。

    縣府表示，依據《雲林縣道路命名及門牌整編作業要點》，道路改名係屬鄉鎮市公所的權責，道路改名必須經過道路兩旁土地所有權人過半數的同意才能改名，這本來就有規定。 如果道路要改名，就必須依照法令，尊重民意；褒忠鄉長陳建名表示，如民眾提出，會尊重民意。

    針對中正路改名議題，張麗善認為現在政府都做些「有孔無榫」的事情，呼籲中央應做正經事。（記者李文德攝）

    針對中正路改名議題，張麗善認為現在政府都做些「有孔無榫」的事情，呼籲中央應做正經事。（記者李文德攝）

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