英國防部報告點名中國升高台海情勢 外交部：彰顯英維繫印太和平立場

外交部表示，英國政府發布的戰略防衛檢討內容，彰顯英國對維繫印太地區和平與穩定的一致立場，我國將持續與英國等民主國家緊密合作，以具體行動維護台海和平與穩定，並捍衛以規則為基礎的國際秩序。（資料照）

2025/06/03 15:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國國防部2日發布「戰略防衛檢討」（SDR），點名中國在台海周邊舉行軍演，升高台海緊張情勢、使南海情勢更緊張，英國將持續透過與印太區域夥伴深化合作及維護自由航行權，捍衛及形塑國際規則與習慣。對此，我國外交部表示，這彰顯了英國對維繫印太地區和平與穩定的一致立場，我國將持續與英國等民主國家緊密合作，以具體行動維護台海和平與穩定，並捍衛以規則為基礎的國際秩序。

英國國防部SDR報告指出，印太地區對英國具戰略重要性，中國日益升高的獨斷行徑已導致區域及全球不穩定，並強調，中國在台灣周邊進行軍事演習升高台海緊張情勢，相關侵擾作為也使南海情勢更加緊張，英國將持續透過與印太區域夥伴深化合作及維護自由航行權，捍衛及形塑國際規則與習慣。

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外交部指出，繼英國國防部參謀總長拉達金（Tony Radakin）上月在新加坡「香格里拉對話」期間，發言相挺台海、南海等印太區域自由航行權後，美國國防部再度透過發佈SDR，表達對台海情勢的高度關切，與對中國挑釁軍事冒進舉措的明確反對，彰顯英國對維繫印太地區和平與穩定的一致立場，外交部對此表達高度肯定及誠摯感謝。

外交部表示，英國是與我國共享民主、自由及法治等普世價值的理念相近夥伴，也扮演穩定印太區域和平與穩定的關鍵角色，我國將持續與英國等民主國家緊密合作，以具體行動維護台海和平與穩定，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域乃至於全球的安全與繁榮。

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