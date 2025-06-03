中正路改名》彰化縣長王惠美：執政者應思考如何讓民眾生活更好

彰化縣長王惠美今對更正中正路名認為與其意識形態治國，不如思考如何讓人民生活過得更好。（記者張聰秋攝）

2025/06/03 15:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕為落實轉型正義，內政部推動全台「中正路」改名，引發藍營地方首長不滿。彰化縣長王惠美今（3）日受訪時批評，執政者應該思考的是如何讓民眾生活更好，而不是搞意識形態。

王惠美是在出席彰化縣警察局中庭記者會後，對媒體談及內政部長劉世芳推動中正路、經國路改名一事，做出上述回應。她指出，目前政府財政困難，預算有限，「哪裡能夠動用這麼多的人力、這麼多的經費來改變路名？難道名字改了，生活就會不一樣嗎？」

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她強調，對多數民眾而言，路名重點在於「用得習慣、好辨識」，若非必要，這種改名所帶來的花費與困擾應該避免，「不必要的花費可以不用就不用，這種意識形態應該要儘早拿掉。」

縣府民政處長劉玉平表示，根據《彰化縣道路命名及門牌編釘自治條例》規定，道路更名除符合道路命名區分原則外，並應取得道路兩旁設籍住戶二分之一以上書面同意，彰化縣有很多條中正路，戶數非常多，要取得一半同意，困難度很高。

內路部推動全台中正路改名，彰化市中正路也在其中。（記者張聰秋攝）

彰化市中正路兩旁商家、住宅林立，有辦公大樓也有警察局等機關團體，戶數多。（記者張聰秋攝）

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