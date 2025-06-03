服務處被塞傅崐萁反罷免文宣、扇子 張美慧：好大的手筆

民進黨花蓮縣議員張美慧表示，她服務處的信箱被塞了傅崐萁的一把大扇子、一本厚文宣。（圖擷取自 臉書）

2025/06/03 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁在花蓮的二階段連署達成率超過169％，雖目前立院會期中，傅崐萁仍頻回防花蓮，除了在長輩旅遊團遊覽車出發前去「送車」、勤跑紅白帖，上月29日早上甚至親自上市場掃街，拜託民眾不要罷免他。對此，民進黨花蓮縣議員張美慧表示，她服務處的信箱被塞了傅崐萁的一把大扇子、一本厚文宣。文宣用了12張紙，共24面。

張美慧在臉書PO出照片可以看到照片中傅崐萁反對罷免的文宣、扇子塞入她服務處的信箱，張美慧在貼文中表示，她服務處信箱，今早被塞了傅崐萁的一把大扇子、一本厚文宣。文宣用了12張紙，共24面，好大的手筆。內容提到花蓮每年多增加161億元分配稅款，說要用在兒少、要用在長者等，這是什麼？傅崐萁已經將花蓮縣政府的預算分配完成了？這也是在通告花蓮鄉親，花蓮縣的預算都是傅崐萁在分配？

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張美慧指出，傅崐萁說了算。這不是傅權心態，是什麼？「縣庫就是傅褲，花蓮就是他的。」全國有哪個縣市，是由立法委員在分配地方政府的預算使用用途？161億元是政府公部門預算，花蓮縣政府用人民納稅錢施政，完全不用依照行政程序進行？不用先由各局處提出計劃？不用經過縣務會議討論？不用送交花蓮縣議會審議？目前為止，沒有任何一個程序開始執行，傅崐萁就已經告訴花蓮縣民，他要如何分配使用。如果傅崐萁要用自己個人的錢，幫花蓮建設，我是沒有任何意見。但是這樣侵犯行政權，完全架空現任縣長徐榛蔚，身為監督花蓮縣政的花蓮縣議員就很有意見！

張美慧續指，徐榛蔚是傀儡？花蓮縣政府已被操控到淪為傅（婦）隨組織？大扇子的事情，我之前即曾質疑花蓮縣府，讓傅崐萁在公家活動現場發送、發言反罷，行政不中立，花蓮縣政府行政研考處還大動作發新聞稿揚言要對我提告。真要告，我們就去法庭上好好的說，如果花蓮縣府自認沒有問題，那罷團也可以比照辦理，所有縣府公開活動，罷團也都可以去擺攤、發文宣，第三階段即將開始，一起去投「同意罷免」票！

在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文指出，傅崐萁好有錢，以前都沒參加過選舉，現在才發現要做到這樣掛看版、做扇子，真的要花好多錢，傅崐萁真的好有錢，不知道花蓮鄉親賺多少？他說他都沒領薪水，23年了都沒領薪水，吃素結果喝洋酒一瓶2800，加上蕭條的街區，朱門酒肉臭，路有凍死骨，典型的中國古代貪官樣，你好大，我好怕！現在是民主的時代，搞清楚人民才是主人！

張美慧指出文宣用了12張紙，共24面。（圖擷取自 臉書）

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