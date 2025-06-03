竹市入選2025全球最佳城市 議員批高虹安及邱臣遠攬功

新竹市議員施乃如籲為城市未來發展，罷免高虹安三階投票要投同意票。（照片取自施乃如臉書）

2025/06/03 16:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府行政處昨天發佈獲2025全球最佳城市第201名肯定，並在臉書粉專貼上一張幸福廣場照片，結果網友及市民刷整排感謝前市長林智堅，大讚幸福廣場就是林智堅時期完成的建設。市議員施乃如說，竹市獲得國際肯定，本該是市民的共同驕傲，但諷刺的是，市府一邊高調發新聞蹭光環，一邊卻連路邊除草都做不好，公道五變成「小草大道」。

施乃如說，市府粉專貼文底下湧現大量市民留言，感謝的不是高虹安、更不是邱臣遠，而是那位真正推動城市前進的前市長林智堅。林智堅任內，竹市展現前所未有的活力，包括推動步行城市、改造百年新竹公園與多座綠地，整建25所學校、新設2所校舍，爭取中央資源推動大車站計畫、兒童醫院、輕軌與竹科X基地，為城市發展打下厚實基礎。

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如今，許多市政建設不是停擺就是延宕，面對質疑，高虹安市府不是推卸責任，就是甩鍋前朝，讓市政原地踏步、甚至倒退。市民看得一清二楚，也記得誰曾真心做事，誰只是沾光蹭功。

市議員鄭美娟更提到，林智堅曾說過，紛擾會過去，建設會留下。且常在臉書倒數擔任市長的日子，感覺得出他多想全力拼市政建設，擔任市長近8年，他將美學導入公共建設，成功翻轉新竹這個城市數10年載未曾改變的模樣，每項建設的完工，都為新竹人創造更好的生活品質。

有人笑他只會做公園，但大家都知道公園有多重要，它不僅是宜居城市的重要關鍵，更是在生活中可以暫時避開塵囂、運動、休憩的清淨綠地。如今建設留下來，但是紛擾卻因高虹安上任不曾停歇，高虹安連續3年在國內各項施政評比墊底，今年甚至在首長滿意度消失，因為涉貪被停職，竹市沒有市長。如今高虹安及邱臣遠竟厚臉皮大攬功，把「2025最佳城市201名」灌在自己身上，真是世紀大笑話。

新竹市議員施乃如籲為城市未來發展，罷免高虹安三階投票要投同意票。（照片取自施乃如臉書）

新竹市府發佈獲全球最佳城市第201名，卻使用前市長林智堅任內完成的幸福廣場當照片，市民也刷一片感謝林智堅，對此市議員鄭美娟說，高虹安及邱臣遠卻大攬功，是世紀大笑話，籲市民罷免高虹安三階投票要投同意票。（取自新竹市府臉書官方粉專）

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